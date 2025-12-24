Candela Hornero Madrid, 24 DIC 2025 - 12:00h.

David Bisbal sorprendió a pacientes y personal sanitario con un concierto improvisado en un hospital, interpretando canciones navideñas

David Bisbal quiso celebrar la fiestas navideñas de una manera muy especial, acercándose a quienes más lo necesitan en estas fechas. El cantante acudió personalmente a Hm Hospitales para ofrecer un concierto sorpresa a pacientes, familiares y personal sanitario, en una acción marcada por la cercanía y la emoción.

"Dije que nos quedaba un concierto pendiente", le anuncia David a Carlos, uno de los profesionales del hospital que le recibe a su llegada al centro. "Se me ocurrió que, ya que hemos tenido muchos conciertos en Navidad por la geografía de España y hay mucha gente que se va a quedar ingresada en el hospital en estas fechas tan especiales, que habrá alegrarles también a ellos. Vamos a darle aunque sea una dosis de música", expresa Bisbal.

El cantante recorrió las instalaciones del hospital saludando a los pacientes y compartiendo palabras de ánimo. "¿Qué tal estáis? Qué guapas", les dijo a unas pacientes que se encontraban en la habitación donde se ha marcado un pequeño concierto.

"No hemos acabado la gira, vamos a hacer un concierto especial. Os vamos a cantar para el corazón y para el alma. Es para mí un placer estar aquí", añadió, generando un ambiente de alegría y emoción entre los presentes.

Acompañado por Ludo a la guitarra, Bisbal interpretó varias canciones navideñas que fueron recibidas con aplausos y sonrisas por parte de pacientes, familiares y profesionales del hospital.

Entre los temas que se escucharon se encontraban Blanca Navidad, Mi princesa —que emocionó especialmente a un hombre que lleva 60 años junto a su esposa, “toda una vida”— y Todo es posible en Navidad.

Durante su visita, Bisbal se interesó por el bienestar de los pacientes. A 'Teresita', una de las pacientes, le preguntó: "¿Cómo te encuentras? Desde que hemos entrado te he visto con una medio sonrisa en el rostro y eso es lo más importante". A lo que la paciente respondió con optimismo: "Hay que estar alegre".

Al concluir la actuación, el artista quiso transmitir un mensaje de esperanza y afecto: "Espero que haya sido un regalo maravilloso para vosotros. Os deseo todo lo mejor y que no perdáis esa sonrisa", dijo, dejando un recuerdo inolvidable para todos los presentes.