Los Mossos analizan la geolocalización del móvil de Jonathan Andic para reconstruir sus movimientos antes de la muerte de su padre

Jonathan, el hijo de Isak Andic, fue a inspeccionar dos días antes la ruta que iba a hacer con su padre

Compartir







Los Mossos d’Esquadra mantienen abierta la investigación sobre la muerte de Isak Andic, el fundador de Mango, y han puesto el foco en los días previos a la excursión en la que el empresario perdió la vida. Después de que su hijo Jonathan reconociera que acudió al sendero de Montserrat que conduce a las cuevas del Salnitre de Collbató para inspeccionar la ruta antes de la salida del 14 de diciembre de 2024, los agentes analizan sus movimientos mediante la geolocalización del teléfono móvil con el objetivo de reconstruir con mayor precisión lo ocurrido.

Jonathan Andic (que declaró dos veces ante los agentes; la primera justo tras el suceso) señaló en su segunda declaración, ya con abogado, que acudió dos días antes a la ruta para garantizar la seguridad del terreno y poder ir con su padre sin preocupación. Sin embargo, mostró algunas contradicciones en esa segunda versión. Por ello se trata de determinar en qué lugares del sendero estuvo aquel 12 de diciembre, cuánto tiempo tardó en recorrerlo, si hubo puntos concretos en los que se detuvo y en qué lugar exacto dejó aparcado el coche.

El hijo del fundador de Mango pudo confundirse durante su segunda declaración al indicar el lugar en el que estacionó el coche el día de los hechos. Los agentes barajan que la ubicación mencionada por error podría corresponder en realidad a la visita previa, un dato que ahora tratan de verificar mediante el estudio de las antenas de telefonía móvil a las que se conectó el terminal, indican fuentes locales como 'El Periódico'.

Los agentes investigan qué fotos pudo tomar del lugar y qué llamadas hizo tras el suceso

La muerte de Isak Andic se produjo en la ruta de Collbató, que es muy habitual entre senderistas y muestra una dificultada baja. El presidente de Mango se precipitó por un paso estrecho sin valla de protección, donde las personas tienen que acceder de una en una. El hijo del empresario afirmó que caminaba por delante de su padre cuando escuchó un desprendimiento de piedras y, al girarse, lo vio caer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los Mossos también analizan otros aspectos del teléfono del investigado, como si tomó fotografías del lugar, qué llamadas realizó tras el suceso y en qué orden. Según fuentes policiales, llamó en primer lugar repetidas veces a su padre, cuando acababa de precipitarse por el barranco, después a la pareja de este, Estefanía Knuth, y finalmente a los servicios de emergencias. Tras el análisis del dispositivo, la policía ultima un informe que será remitido al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Martorell en las próximas semanas.

La principal hipótesis sigue siendo el accidente, pero no se pueden descartar otros escenarios

El teléfono fue requerido a principios de septiembre, después de que los investigadores comprobaran que Jonathan había solicitado uno nuevo poco después del accidente, aunque la información almacenada era la misma. Aunque la principal hipótesis sigue siendo la de un accidente, la causa continúa abierta por las contradicciones detectadas en su relato. La jueza deberá decidir si vuelve a citar a Jonathan Andic como investigado una vez reciba el nuevo informe policial.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cabe destacar que los agentes han analizado también el teléfono móvil del fundador de Mango, del que se pudo obtener información a pesar de que se había roto. Además, se ha tomado declaración a miembros de la familia Andic y a directivos y trabajadores de la empresa del fallecido.