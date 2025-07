El sonado corte de pelo del exfutbolista se produce en un contexto especialmente delicado para la familia

Las reflexiones de David Beckham al cumplir 50: ejercicio, alimentación y filosofía vital

David Beckham ha sorprendido a sus seguidores al mostrar su nuevo cambio de look que no olvidará fácilmente. El exfutbolista ha compartido el resultado en sus redes sociales de su corte de pelo estilo 'buzz cut' en casa. Sin embargo, la maquinilla le jugó una mala pasada y se le soltó el cabezal, dejándole un notable parche calvo en medio de la cabeza. "¿Sigue viéndose horrible?", le preguntaba a su esposa, Victoria Beckham, quien ha querido grabar el momento entre risas.

"No es gracioso", le respondía el empresario a su mujer, quien no podía contener las risas. "Te voy a ser sincera, se ve horrible", le espetaba. "Esto pasó ayer mientras me afeitaba la cabeza y como pueden oír a mi esposa no le pareció nada gracioso. No siempre necesitas ser tan sincera. Cito: "Se ve horrible". Y sí, los niños tienen contenido", comentaba en el 'post'.

Por su parte, la diseñadora de moda ha publicado el mismo vídeo en su cuenta de Instagram, señalando: "¿Papá, qué has hecho? Tu pequeña carita. Estabas devastado". La publicación no ha tardado en convertirse en tendencia. En cuestión de horas, el vídeo se volvió viral, generando miles de comentarios entre fans, medios de comunicación y celebridades, muchos comparando el resultado con sus looks más atrevidos de los años 90... aunque este claramente no fue intencionado.

"Menudo shock", comenta su hijo Romeo Beckham. "Únete al club de los calvos", bromea el actor Terry Crews. "Voy a la peluquería mañana pidiendo un Beckham", añade uno de sus más de 88 millones de followers de la plataforma.

La reacción de Victoria Beckham ha sido uno de los momentos que más ha llamado la atención. Con el característico humor británico que la define, la diseñadora no solo grabó el desastre capilar de su marido.

Sus hijos no han dudado en reaccionar, sin embargo, lo que muchos no han podido evitar notar ha sido la completa ausencia de Brooklyn, el hijo mayor del matrimonio. Ni comentarios, ni likes, ni reposts. Nada. En otras épocas, Brooklyn era el primero en bromear con su padre. Pero en esta ocasión, el silencio ha sido total.

Esa omisión ha sido interpretada por varios medios británicos como una nueva evidencia del distanciamiento entre Brooklyn y el resto del clan Beckham, un tema que lleva tiempo generando titulares desde hace meses.

En plena crisis familiar

Este fallido corte de David se produce en un contexto especialmente delicado para la familia. Durante los últimos meses, diversos medios han informado sobre tensiones entre la familia Beckham con Brooklyn y su esposa, Nicola Peltz, así como un progresivo alejamiento entre el joven y el resto de los Beckham.

A esto se suma el hecho de que Brooklyn no asistió a varios eventos clave de la familia, incluyendo el cumpleaños número 50 de David y la ceremonia donde recibió la distinción de Caballero del Imperio Británico. Mientras Victoria, Romeo y Cruz -excepto Harper, la pequeña, que todavía no tiene redes sociales- compartían fotos y mensajes emocionados, Brooklyn brillaba por su ausencia.

También se ha rumoreado que Romeo y Cruz habrían bloqueado a Brooklyn en redes sociales tras una fuerte discusión familiar, según ha informado 'The Sun'.