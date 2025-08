Raquel Bernal descubre que Álvaro Muñoz Escassi podría haberle sido infiel ocho días antes de su boda

Fiesta 02 AGO 2025 - 18:26h.

Raquel Bernal, ex de Escassi, sale en su defensa: "No reconozco a ese Álvaro violento del que hablan"

Hace tan solo unos días, Raquel Bernal, la exmujer de Álvaro Muñoz Escassi, rompió su silencio en plena polémica por las declaraciones que María José Suárez hizo sobre el jinete. Raquel salió en su defensa e indicó que durante el tiempo que vivieron juntos nunca hubo ningún episodio ni agresivo ni violento y le defendía afirmando que ''no conoce al Escassi que se esta pintando".

Tras lo ocurrido, Aurelio Manzano ha hablado con Raquel Bernal sobre su matrimonio con Escassi y ella ha vuelto a defenderle, pero 'Fiesta' ha encontrado unos mensajes subidos de tono que Álvaro intercambió con una chica, y que al parecer, se habrían producido ocho días antes de casarse con Raquel.

''Ella está muy molesta. Dice que se ha enterado por este programa de esas supuestas llamadas. Dice que no es verdad, que además ella en esa época tenía acceso al Instagram, al teléfono de Álvaro porque Álvaro le había dado las claves del teléfono'', comienza explicando Aurelio sobre lo que le cuenta Raquel.

El periodista revela lo que le cuenta la ex de Escassi: ''Le extraña muchísimo porque parece que en el capturado aparecía la foto de de perfil de Álvaro y que en esa época él tenía otro teléfono que era un teléfono dominicano. Porque él vivía en República Dominicana ella tenía acceso a todo. Ella me vuelve a repetir que su matrimonio no se rompe en ningún caso por ninguna infidelidad''.

Por otro lado, Kiti Gordillo cree que la conversación es real: ''Esas conversaciones se pueden demostrar. A mí, Ruth me dice que tiene 540 capturas, que empezaron a hablar en octubre de 2016, 20 días antes de la boda. Estaban quedando el mismo día de la boda, que además Ruth no tenía ni idea de que Escassi mantenía ninguna relación porque de su boda nos enteramos por una exclusión''.

''El mismo día de la boda estuvieron manteniendo conversaciones y a la semana siguiente, cuando Ruth se levanta y ve la portada de la revista con Álvaro Escassi y Raquel Bernal casándose, le dice '¿Esto qué es? llevamos cuatro meses hablando, estamos teniendo conversaciones, tonteando, tengo audios, nos mandamos fotos. Estamos teniendo como una especie de relación virtual'', cuenta la periodista.

'Fiesta' ha conseguido, en exclusiva, las conversaciones subidas de tono que al parecer, Escassi mantuvo con Ruth a través de Instagram durante cuatro meses y hasta el mismo día de la boda.