El mejor amigo de Michu señala a Gloria Camila: "No se ha hecho cargo de su hermano, iba lleno de suciedad"

Fiesta 02 AGO 2025 - 17:11h.

Este íntimo amigo de Michu ha señalado a Gloria Camila como una mala hermana y una persona fría y calculadora

Las precarias condiciones del edificio en el que viven la madre y hermana de Michu: "Ha habido varios tiroteos"

Compartir







La trágica e inesperada muerte de Michu hace tan solo unas semanas daba el pistoletazo de salida a un sinfín de acusaciones entre la familia de la joven fallecida y los Ortega. La hermana y la madre de Michu empezaban a aparecer en los medios de comunicación y Gloria Camila no tardaba en contestarles.

Inmaculada y Tamara acusan a Gloria Camila y a su padre, el torero José Ortega Cano, de no haberse interesado por la hija de Michu y de José Fernando durante todos estos años y de querer hacer un lavado de imagen preocupándose ahora por la pequeña.

PUEDE INTERESARTE La última historia de amor de Michu: cronología de su relación con Alberto

Por su parte, desde la parte contraria se asegura que ni tan siquiera Michu quería que su hija tuviese contacto con su madre y su hermana. 'Fiesta', tras estos rumores, se trasladaba hace unas semanas hasta Arcos de la Frontera y allí podía comprobar in situ que Tamara e Inmaculada no son precisamente queridas por sus vecinos de la localidad gaditana: "No quieren a la niña, cuando estuvo aquí con ella pilló piojos". Ahora, es Sergio Lara, amigo de Michu, quien da un paso al frente y señala a la hija de Rocío Jurado:

"Conozco a José Fernando desde hace 11 años, me da muchísima pena cuando me encuentro con él porque va en un estado horrible, de suciedad, una sorpresa para mí encontrarme una persona súper educada y con mucha falta de cariño. De quien más me habla es de su madre, el resto de su familia no se hizo para nada cargo de él. Cuando me lo encuentro así me pongo en contacto con Gloria para decirle que está en buenas manos, que está recogido, que no está en la calle".

Sergio Lara se posiciona con Kiko Jiménez

Este amigo íntimo de Michu ha contado además, en exclusiva para 'Fiesta', que cuando Gloria Camila mantenía una relación con Kiko Jiménez era el andaluz el que se ocupaba de cuidar a José Fernando cuando iban a visitarle al centro en el que está internado:

"El que iba a recogerlo al centro los fines de semana era Kiko, la hermana no iba, y cuando estaban allí con él Gloria Camila no le echaba cuentas, quien hablaba con José Fernando y le daba cariño era Kiko".