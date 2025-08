Donald Trump defiende el anuncio de la actriz Sydney Sweeney tras enterarse de que es votante del partido del partido republicano

La actriz Sydney Sweeney y su última polémica, una campaña publicitaria tildada de supremacista y nazi

La reacción de Donald Trump al enterarse de que la actriz Sydney Sweeney es republicana se ha vuelto viral. El presidente de Estados Unidos se enteró gracias a una periodista: “No lo sabía, pero me alegra que me lo dijeras. Ahora me gusta su anuncio”, dijo tras conocer que era una de sus votantes.

El anuncio al que se refiere Donald Trump es una campaña publicitaria que también fue objeto de polémica. La marca American Eagle grabó el anuncio con la actriz bajo el lema ‘Sydney Sweeney tiene unos vaqueros geniales’, algo que fue muy criticado dado que muchas personas argumentaron que tenía connotaciones ideológicas relacionadas con estándares de belleza.

Ante todos estos comentarios, la propia marca defendió que el objetivo era destacar los vaqueros, no utilizar a la actriz para llamar la atención. Es tal la polémica que hasta el presidente de Estados Unidos ha hecho un comentario sobre esta campaña publicitaria: “Si Sydney Sweeney está registrada como republicana, me parece que su anuncio es fantástico”.

El comentario de Donald Trump

De hecho, el vídeo ya se ha difundido por todas las redes sociales. En las imágenes se puede ver a Donald Trump siendo preguntado por la polémica que ha surgido desde el anuncio. Él mismo es quien preguntó a la periodista si la actriz estaba registrada como votante del bando republicano.

Además de elogiar el anuncio que tanta crítica ha estado recibiendo desde su lanzamiento, también ha aprovechado para decir que su partido es muy apoyado por muchas personas: “Te sorprendería saber cuánta gente es republicana”. La actriz no se ha pronunciado tras las palabras del presidente de Estados Unidos y de la confesión de la periodista revelando el voto de Sydney Sweeney.

La campaña publicitaria de la actriz ha sido tildada de supremacista y nazi. El mensaje fue interpretado por muchos usuarios como un concepto que refuerza la idea de que ciertos rasgos genéticos, especialmente los asociados a la blancura, son deseables o superiores.

El anuncio y la campaña de la marca de pantalones ya ha conseguido su gran objetivo: captar la atención en tiempos de aranceles y de caída del consumo estadounidense a través de una polémica que tiene en el foco a Sydney Sweeney, de 27 años. "Los genes se transmiten de padres a hijos y, a menudo, determinan rasgos como el color del cabello, la personalidad e, incluso, el color de los ojos. Mis jeans -pantalones vaqueros- son azules", publicita la actriz en la campaña.