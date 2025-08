Claudia Barraso 04 AGO 2025 - 17:17h.

La reacción del hijo menor de Niam Neeson ante la relación de su padre con Pamela Anderson se vuelve viral tras ser captado en cámaras

Pamela Anderson y Liam Neeson, la pareja más inesperada del verano: así comenzó su romance

Hace pocos días que Pamela Anderson y Liam Neeson sorprendían a muchos de sus fans al confirmar su noviazgo. Durante la promoción de la película que les unió, ‘The Naked Gun’, se han dejado ver muy cariñosos, con fotos abrazados y dándose besos delante de las cámaras.

No han escondido su amor. Con la excusa de la película, han podido confirmar su noviazgo, incluso, ya han aparecido acompañados de su familia en Nueva York el pasado 29 de julio durante el estreno del proyecto que han compartido ambos actores. Por un lado, Pamela llevó a sus hijos Brandon y Dylan, de 29 y 27 años y el irlandés de Michael y Daniel, de 30 y 28 años, según informa 'Page Six'.

El menor de los hijos del actor ha sido el protagonista tras dar la aprobación de esta pareja en un plató rodeado de gente y de cámaras grabando este momento tan especial. La madre de los hijos de Neeson, Natasha Richardson, falleció en un accidente mientras practicaba esquí. Fue un duro momento para la familia y para los amigos de la pareja, como el presentador Andy Cohen, quien puso entre la espada y la pared a Daniel.

Las palabras del presentador a la nueva pareja

Durante la emisión del programa ‘Watch What Happens Live’, el presentador rompió el hielo sobre la relación de ambos actores tras la película: “La pregunta que no les voy a hacer esta noche es qué está pasando entre ustedes, pero solo quiero decirles, como viejo amigo de ustedes que todos sus amigos apoyan mucho su relación, ¿No es cierto, Daniel?”.

El joven, que se encontraba entre el público, afirmó con un “sí” y con una vergonzosa sonrisa. Este momento tan importante para la familia ha sido captado por las cámaras. Junto con la foto de todos los hijos juntos, ya se sabe que tanto Pamela como Liam, han recibido las aprobaciones tanto de sus familiares como de su círculo más cercano.