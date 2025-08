Sydney Sweeney atrae a futbolistas de la Premier League tras su ruptura

Tras confirmar su soltería, la actriz de Euphoria habría recibido propuestas de jugadores del Arsenal, Manchester United y Liverpool

La actriz Sydney Sweeney cancela su boda con Jonathan Davino: "No soportaba el estrés"

Compartir







La actriz estadounidense Sydney Sweeney, conocida por su papel en Euphoria, se encuentra en el centro de la atención mediática tras su ruptura con Jonathan Davino, empresario con quien mantenía una relación desde 2018 y un compromiso desde 2022.

De acuerdo con el diario británico The Sun, la actriz de 27 años ha sido contactada por numerosos deportistas de alto perfil, especialmente futbolistas de la Premier League. Los pretendientes serían, en su mayoría, jugadores del Arsenal, el Manchester United y el Liverpool, quienes incluso le habrían ofrecido viajes por Europa y citas exclusivas.

A pesar de esta avalancha de atención, fuentes cercanas aseguran que Sweeney no ha mostrado interés en aceptar estas invitaciones. La actriz fue vista sin su anillo de compromiso en febrero y, al ser preguntada recientemente por posibles planes de boda, respondió con un claro: “No”.

En declaraciones recientes, Sweeney confirmó su estado de soltería y afirmó que se encuentra en una etapa de crecimiento personal: “Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con amigos y sintiéndome plenamente feliz”.

PUEDE INTERESARTE La actriz Sydney Sweeney y su última polémica, una campaña publicitaria tildada de supremacista y nazi

La relación con Davino había sido relativamente privada, aunque su cercanía con Glen Powell, su coprotagonista en Anyone But You, alimentó rumores de romance en el pasado. Sin embargo, Sydney ha dejado claro que entre ambos existe únicamente una profunda amistad.