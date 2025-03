La actriz Sydney Sweeney cancela su boda con Jonathan Davino: "No soportaba el estrés"

Por el momento, ni la intérprete de 27 años ni el productor, 14 años mayor que ella, se han pronunciado al respecto, pero medios internacionales como 'Us Weekly' han afirmado que los planes de boda "se han detenido" indefinidamente. Fue en 2018 cuando se conoció que ambos habían comenzado un romance, comprometiéndose cuatro años después.

"Las cosas no van muy bien ahora mismo, pero aún no se dan por vencidos. Están trabajando en su relación, pero han cancelado la boda por ahora", ha confirmado una persona del entorno de Sweeney al citado medio.

"Se suponía que se casarían esta primavera, pero ahora la boda no se celebrará y no han vuelto a hablar del tema", ha añadido, desvelando también los motivos por los que la actriz ha decidido dar marcha atrás en su relación. "Sydney quería cancelarlo todo y no soportaba el estrés".