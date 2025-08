Katy Perry sufrió un susto en pleno concierto en Detroit como parte de la gira 'Lifetimes Tour'

Bad Gyal muestra su apoyo a Palestina en su actuación en el Arenal Sound: "No podemos mirar hacia otro lado"

Compartir







DetroitLa cantante Katy Perry sufrió un susto en pleno concierto en Detroit como parte de la gira 'Lifetimes Tour' cuando invitó a varios asistentes a subir al escenario con ella para cantar ‘The One That Got Away’.

En un momento de gran emoción los fans que subieron con la cantante no podían ocultar el nerviosismo del momento, pero tal fue la agitación para una de las seguidoras que cayó redonda al suelo tras perder la conciencia.

En ese momento Katy Perry no dudó ni un momento y asistió a la mujer que se encontraba desvanecida en el suelo dándole agua y preocupándose de su estado.

La admiradora se recuperó del desmayo

Afortunadamente, todo quedó en un susto y la admiradora se recuperó poco después, un momento que recordará el resto de su vida.

Los asistentes al evento grabaron con sus móviles el tenso instante que se vivió sobre el escenario del Little Caesars Arena.

“Es mucho. A veces eres tan valiente y puedes subir al escenario, y resulta abrumador. Entiendo esa sensación”, se refirió Katy sobre lo vivido.