Celia Molina 18 JUL 2025 - 11:43h.

La cantante dio un concierto en California y subió al escenario a una niña mexicana, a quien dio su apoyo frente a las políticas de Trump

Jennifer López responde en concierto a un fan que le pidió matrimonio: "No, ya lo he intentado varias veces"

Compartir







Tras el anuncio oficial de su divorcio y sus vacaciones junto a su hija y el que, hasta ahora, ha sido su marido, Orlando Bloom, Katy Perry continúa con su meteórica carrera musical. El pasado miércoles 15 de julio dio un concierto en el estadio Kia Forum de Inglewood, California, en pleno corazón de los Estados Unidos. Allí, una niña, vestida con una falda étnica y con un collar de flores de tela, subió al escenario para hacerse una foto con su artista favorita. Y, cuando Katy le acercó el micrófono y le preguntó que de dónde era, la niña, con la voz muy bajito, contestó que "de México".

La cantante se dio cuenta de que la pequeña tenía miedo de decir cuál era su lugar de procedencia, por lo que la animó a empoderarse y sentirse orgullosa: "No, no, no. Dilo bien alto y orgullosa", instó a la niña. Y, entonces, ella, gritó: "¡De México!", recibiendo una gran ovación por parte de todo el estadio. "Seguid aplaudiendo" pidió la artista, agarrando a la menor y posicionándose firmemente a su lado. Después, la niña se hizo una foto con ella y el vídeo, dada la dureza de las últimas políticas migratorias de Donald Trump, se ha hecho viral en las redes sociales.

En contra de las deportaciones masivas de Trump

Esta reivindicación ha cobrado especial importancia tras la última petición del presidente de los Estados Unidos en esta materia. Trump le ha ordenado a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que "logren la mayor deportación masiva de la historia". Igualmente, continúa en su empeño de vincular la inmigración con la "delincuencia, los conflictos y el caos" que se pueda vivir en el país. Estas políticas provocaron un gran número de reivindicaciones y revueltas en Los Ángeles y han llevado a muchos personajes famosos, como Selena Gómez o Eva Longoria, a llorar de desesperación en las redes.

PUEDE INTERESARTE La amistad brilla en un concierto de Oasis: levantan a su amigo en silla de ruedas para que disfrute del espectáculo

Ahora, Katy, con este gesto de apoyo, que se ha visto en todo el mundo, también se ha posicionado en contra de las deportaciones masivas de su presidente. Tras el emotivo momento, el concierto siguió su curso. Como siempre, fueron los fans los que decidieron qué canciones iba a cantar Katy durante toda la noche y una de ellas fue Not Like the Movies, la balada de 2010 inspirada en su divorcio con Russell Brand. "¿De verdad quieren que cante esta canción en este momento de mi vida? Intentaré no llorar", le dijo a su público, en referencia a su reciente (y amistosa) separación del actor Orlando Bloom.