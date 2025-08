"Cada arruga en mi cara es una historia, una lección y estoy agradecido con cada una de ellas", asegura el actor en la revista '¡Hola!'

Antonio Banderas cumple este domingo 65 años, una edad con la que probablemente ni soñaba cuando a los 19 salió de su Málaga natal para buscarse la vida en Madrid y convertirse en uno de los actores españoles más populares y respetados en todo el mundo. En vísperas de una cifra tan redonda, el intérprete reflexiona sobre su vida y sus retos en una entrevista a la revista '¡Hola!' en la que también se muestra como un padre "feliz y orgulloso" ante la inminente boda de su hija Stella del Carmen.

"El tiempo pasa, pero las ganas de vivir no. Miro hacia atrás y veo un camino lleno de desafíos, de éxitos, de trabajo, pero, sobre todo, de un aprendizaje constante", medita sobre su edad el protagonista de 'Dolor y gloria'. "Sesenta y cinco años...suena a mucho, pero en mi mente sigo sintiendo la misma curiosidad y energía que cuando era un joven soñador en Málaga", añade en la entrevista.

La vida como un gran escenario

De la Escuela de Arte Dramático en su ciudad natal hasta que Pedro Almodóvar apostó por él pasaron algunos años duros en la capital, pero Banderas nunca perdió la fe en encontrar su lugar en el mundo del cine. Tras brillar en películas como 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' y 'Átame' saltó a Hollywood, a pesar de su poca idea (entonces) del inglés pero con descaro para dar y tomar. Trabajó duro y se convirtió en una estrella. También se enamoró. Fruto de su unión con Melanie Griffith fue Stella del Carmen.

Desde entonces no ha dejado de embarcarse en mil proyectos distintos y ni siquiera el infarto que sufrió en 2017 mientras estaba en su casa de campo de Londres le frenó. "Siempre he creído que la vida es como un gran escenario, y he tenido mucha suerte de pisar muchos, desde los teatros de mi Málaga natal hasta los grandes estudios de Hollywood. Aún me quedan personajes por interpretar e historias por contar", sostiene.

El padre de la novia

Al filo de los 65, Banderas reconoce que "cada arruga en mi cara es una historia, una lección y estoy agradecido con cada una de ellas". Ahora lo que le ocupa es acompañar a Stella en su camino hacia el 'sí quiero': "Ver a mi hija vestida de novia será uno de los momentos más bonitos de mi vida. Me toca ser el padre de la novia, y es un papel que asumo con toda la emoción del mundo".

"Será una celebración íntima, rodeados de nuestros seres queridos. Queremos que sea un momento para la familia y los amigos, sin grandes fastos. Es lo que ellos quieren y lo que nosotros, como padres, respetamos y apoyamos". Stella del Carmen nació en 1996 en Marbella, aunque creció en Los Ángeles. La conexión malagueña, sin embargo, nunca se perdió: "Que se case en España es algo que me llena de orgullo. Stella es muy andaluza, muy de Málaga, aunque haya crecido en Estados Unidos. Es su manera de reconectar con sus raíces".