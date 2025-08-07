TardeAR Madrid, 07 AGO 2025 - 21:14h.

El drama que han vivido Alba Díaz y su novio en un barco de Bali: "Murieron tres personas en el que íbamos a coger"

Alba Díaz ha tenido que ser rescatada por la policía indonesia en una embaración tras un pequeño contratiempo. Así nos lo cuenta Raquel Pérez, periodista de 'Tardear'. Al parecer, la hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y de Vicky Martín Berrocal ha sufrido un accidente cuando volvía en ferry desde una isla cercana a Bali.

El motor de la embarcación en la que viajaba se ha roto y, como consecuencia, la luz se ha ido y la gente que se encontraba dentro ha entrado en un estado de 'shock' sin saber bien lo que les ocurría. Además, el oleaje era fuerte por lo que las puertas de acceso estaban siendo inutilizables.

"Se ha escandalizado todo mucho"

Toda la tripulación en la que se encontraba Alba Díaz y su novio Marcos ha estado durante 4 horas sin saber lo que les iba a ocurrir. Han sido instantes de máxima incertidumbre y de pánico. Había gente que no se lo ha pensado dos veces y ha terminado tirándose al agua. Por suerte, la policía ha acudido a rescatarles a todos tras este desafortunado accidente.

Manuel Díaz 'El Cordobés' ha compartido en exclusiva al programa de Telecinco el estado en el que se encuentra su hija. "Nada alarmante, un ferry que no se abría la puerta y los sacaron por delante del ferry. Se ha escandalizado todo mucho, pero nada nada, todo bien", le ha contado al periodista Álex Álvarez.

El extorero asegura que Alba Díaz está disfrutando de unas "vacaciones fantásticas". "Me escribe, me manda fotos de locura", dice. A Manuel Díaz le da "pena" porque la intención era hacer el viaje "todos juntos". "Al final se ha torcido la cosa y bueno, está allí", lanza. "No descartamos ir para allá a verla todo la familia", concluye entre risas.