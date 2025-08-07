Exclusiva | Maite Galdeano, pillada haciendo 'topless' en una playa de Murcia: Las imágenes

TardeAR Madrid, 07 AGO 2025 - 19:09h.

La exgranhermana ha sido pillada en su estado más sensual: No te lo pierdas

Maite Galdeano ha sido pillada haciendo 'topless' en una playa de Murcia. La exgranhermana, que se encuentra ahora en mitad de un tenso conflicto familiar entre sus dos hijos donde también entra el tertuliano Kiko Jiménez, protagoniza uno de los posados más icónicos de este verano. ¡No te lo puedes perder!