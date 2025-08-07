Exclusivas
Exclusiva | Jessica Bueno, captada 'in fraganti' junto a otro hombre en un yate en Ibiza: ¿Su nuevo amor?
En 'Tardear' hemos podido ver en exclusiva la secuencia completa de la brutal 'pillada' a Jessica Bueno junto a otro chico
Jessica Bueno ha sido pillada 'in fraganti' junto a otro hombre en un yate de Ibiza. En las imágenes que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia se puede ver como una y otro pasan un buen rato juntos. ¡No te lo pierdas!