TardeAR Madrid, 07 AGO 2025 - 20:19h.

En 'Tardear' hemos podido ver en exclusiva la secuencia completa de la brutal 'pillada' a Jessica Bueno junto a otro chico

Jessica Bueno ha sido pillada 'in fraganti' junto a otro hombre en un yate de Ibiza. En las imágenes que podemos ver en el vídeo superior al cuerpo de esta noticia se puede ver como una y otro pasan un buen rato juntos. ¡No te lo pierdas!