VirginiaEl actor Adama Turck ha perdido la vida como un “superhéroe en la vida real”, ha firmado su familia después de ser asesinado a disparos tras intentar ayudar a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja durante una pelea.

El actor de 35 años, conocido en la escena teatral, salió a pasear su perro por el barrio de Shockoe Bottom, Richmond, EEUU, cuando presenció una pelea entre un hombre de unos 19 años y una mujer, por lo que decidió intervenir para ayudar a la mujer.

Cuando Adam se interpuso en la disputa el joven agresor sacó una pistola y disparó mortalmente al actor, tras ello se suicidó.

La policía del departamento de Richmond investiga el suceso, mientras que la familia del actor califica el acto de heroico.

“Esta es una trágica historia de violencia con armas de fuego contra una persona que simplemente intentaba calmar una discusión inquietante (…) Este es un desgarrador recordatorio de que, como comunidad, debemos seguir combatiendo la violencia con armas de fuego en nuestra sociedad”. Mencionó el jefe de policía de Richmond, Rick Edwards, según recoge Milenio.

Compañeros, conmocionados

Desde la escena teatral de Virginia quisieron rendirle un homenaje y publicar unas palabras en honor al actor. "Estamos desconsolados por la trágica pérdida de Adam Turck, un talentoso actor, activista apasionado y querido miembro de nuestra comunidad. Adam era una luz, tanto en el escenario como en cada espacio que pisaba. Su arte, integridad y profunda compasión nos conmovieron a muchos. Esta es una profunda pérdida que compartimos como comunidad.

Todos en @vareptheatre enviamos nuestro cariño a la familia de Adam, a sus amigos cercanos y a todos los que tuvieron el privilegio de compartir espacio, escenario e historia con él. La luz de Richmond se ha apagado hoy, pero su legado brillará con fuerza en todos nosotros. Descansa en paz, Adam. Te extrañaremos profundamente."