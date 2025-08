La actriz Christina Applegate, hospitalizada por una fuerte infección renal

Christina Applegate es hospitalizada tras sufrir una infección renal que afectó ambos riñones y le provocó un fuerte dolor

La actriz Christina Applegate, de 53 años, ha sido hospitalizada en Los Ángeles debido a una infección renal severa que se ha extendido a ambos riñones. La intérprete, conocida por su papel en Matrimonio con hijos (Married... with Children), relató su experiencia en el episodio del 5 de agosto de MeSsy, el pódcast que copresenta junto a Jamie-Lynn Sigler, el cual grabó desde el hospital mientras lidiaba con un dolor extremo que describió como “gritos de dolor”.

Applegate, recoge 'People', explicó que comenzó a sentirse mal mientras estaba de visita en Europa con su familia. Al regresar a Estados Unidos, decidió acudir directamente al hospital, temiendo que la situación empeorara durante la madrugada.

“Quiero que me admitan en el hospital”, afirmó, expresando su frustración con el sistema médico, especialmente por su historial de lucha contra la esclerosis múltiple. “Quiero todas las pruebas posibles, incluso las que no se te hayan ocurrido, y quiero que me las hagan”, reclamó a los médicos.

La actriz se encuentra recibiendo antibióticos intravenosos y continúa ingresada

Al día siguiente, la actriz despertó con un dolor intenso en el costado derecho, lo que la llevó a pensar que su apéndice estaba por reventar. “Sentía muchísimo dolor. Gritaba, y me ordenaron una tomografía computarizada de emergencia a las 02:00 horas de la mañana”, contó. Fue entonces cuando se le diagnosticó una infección renal, que posteriormente afectó también al riñón izquierdo. Actualmente, se encuentra recibiendo antibióticos intravenosos y continúa ingresada.

Durante el relato, Applegate también compartió que los médicos sospecharon inicialmente de una infección del tracto urinario, lo que derivó en preguntas sobre sus hábitos de higiene. Entre bromas, respondió con ironía: “¿Qué me estoy limpiando la espalda? En serio, tengo 53 años. Soy una chica limpia”.

A pesar de su característico humor, la actriz reconoció que la situación la ha dejado emocionalmente afectada. “Tengo un saco de lágrimas en este momento. A veces caigo en los brazos de la enfermera como una loca, como si estuviera llorando”, confesó. La salud de Applegate ha sido un tema de preocupación constante desde que reveló su diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021.