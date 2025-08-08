El artista mallorquín ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases

El cantante mallorquín Jaime Anglada ha resultado, en la madrugada de este viernes 8 de agosto, herido de gravedad tras ser atropellado por un coche que ha huido del lugar del siniestro.

Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01:30 horas mientras el artista conducía una moto a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

Sobre Jaime Anglada: su carrera y su amistad con el rey Felipe

Jaime Anglada se ha consolidado como uno de los cantautores más emblemáticos de Baleares. Desde que comenzara su carrera en los años 90, se ha ido abriendo paso tanto en los bares de Palma como en los escenarios internacionales. Pero además de músico, Anglada es amigo íntimo del rey Felipe VI, un vínculo poco habitual en el mundo artístico que ha despertado la curiosidad del público.

En 2015 emprendió una etapa creativa con la actriz y presentadora Carolina Cerezuela, formando el dúo Anglada Cerezuela. Juntos publicaron los álbumes 'Manzana de caramelo' y 'Detrás del corazón', realizando giras por toda España.

A lo largo de su carrera, Anglada ha lanzado una decena de álbumes. Discos como 'Empezar de nuevo', 'Nunca tendremos Graceland' o 'Stereo' han sido de los más sonados. En 2020 sorprendió con 'Temposinfónico', una obra grabada junto a la Orquesta Sinfónica de Baleares, donde fusionó su esencia rockera con arreglos orquestales.

Uno de los aspectos más llamativos de la vida de Anglada es su amistad con el Felipe VI. Se conocieron hace más de dos décadas en regatas en Mallorca, y desde entonces han compartido no solo la pasión por el mar, sino también una complicidad personal. El monarca ha asistido discretamente a varios conciertos de Anglada, siempre que la agenda se lo ha permitido, y no es raro verlos charlando en eventos deportivos o culturales.

De hecho, fue el pasado viernes 1 de agosto cuando el soberano asistió a un concierto de Anglada tras competir en la Copa del Rey Mapfre a bordo del Aifos en el Real Club Náutico de Palma.

Allí, el rey fue inmortalizado lejos del protocolo y mostrando su faceta más natural: como uno más entre el público, apoyando a su gran amigo e incluso animándose a bailar y cantar. Imágenes que no pasaron desapercibido y que reflejan la gran relación que existe entre ambos.