“Me alegraría mucho”, decía Paola Olmedo sobre una hipotética y futura boda de su ex, José María Almoguera, y su actual novia, María Sánchez. Desde el plató de ‘Vamos a ver’, Alejandra Rubio destacaba que Paola vea posible una boda pronto de su primo pero ¿Cree que está cerca? ¿Asistiría?

Aunque Paola Olmedo dice estar centrada en su lado profesional, lo cierto es que a través de redes sociales ha dejado ver momentos compartidos con otra persona y que podrían ser interpretados como citas románticas…

En el plató de ‘Vamos a ver’ Alejandra Rubio apuntaba que será que tiene nueva pareja y se declaraba encantada con sus palabras, ya que se había mostrado muy amable tanto con los posados de su madre y su tía, Terelu Campos y Carmen Borrego, como con su propio posado en la playa.

Pero además, destacaba que ve muy bien a José María en su nueva relación con María Sánchez, conocida como ‘la jerezana’, un noviazgo que empezó durante su paso por la casa de ‘Gran Hermano’.

Alejandra incidía en sus palabras sobre el futuro de su ex: “¡Y ve boda pronto!”, exclamaba. Pero ¿Qué cree ella? ¿Podría haber boda? "Yo les veo muy bien”, decía Alejandra, que se quejaba cuando otros decían que era muy pronto: “Ya empezamos, ¿Quién pone los tiempos? que se casen cuando les dé la gana”.

Pero ¿Iría a la boda? “Si me invitan sí, voy a todas las bodas que me invitan”, respondía la colaboradora.