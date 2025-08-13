La hija de Terelu Campos niega haber dicho que su primo José María Almoguera no tenga derecho a colaborar en programas de televisión

Carmen Borrego responde a Alejandra Rubio y defiende a su hijo: "Empiezo a creerme que José María y yo somos menos"

El cruce de declaraciones entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego no para. La hija de Terelu Campos ha intentado aclarar todos los posibles malentendidos que la incumben y que afectan a su relación familiar.

Este martes, Carmen Borrego dijo en ‘Vamos a ver’ que empezaba a pensar que tanto ella como su hijo José María eran menos que los demás para ciertas personas y Alejandra Rubio lo ha negado tajantemente. “En nuestra familia nadie les ha hecho de menos en ningún momento, no creo que tengan esa sensación por nuestra parte”, ha explicado.

También ha negado pensar que su primo José María se hace la víctima, sino que cree que le victimizan los demás “en algo en lo que no hay ni víctimas ni verdugos”, refiriéndose al momento en el que su primo conozca a su hijo.

¿Qué opina Alejandra Rubio de que su primo esté en televisión?

Sobre si no ve con buenos ojos que su primo haya pasado de no querer saber nada de la televisión para acabar sentado en un plató, también lo ha negado. “Yo no he dicho que no pueda estar aquí, es súper respetable. Estaría loca si dijera eso. No tengo ningún problema con que él lo haga”, ha asegurado.

En lo que s�í se ha mantenido firme es en que ella no ha hecho más exclusivas que la de su embarazo y ha apuntado a que la haría si alguna vez se casa. Aunque sabiendo que puede cambiar de opinión: “Pero no sé si el día de mañana me voy a poner a vender exclusivas como churros”. Y ha añadido: “Yo no cobro ese dinero hablando de un tema familiar, yo lo hablo aquí en el trabajo. No digo que sea mejor o peor, digo una realidad. Por ahora”.

Alejandra Rubio ha negado que exista tensión con su tía Carmen Borrego y ha dicho que no va a explotar nada entre ellas. También ha recalcado que no ha dicho que no se fíe ni de ella ni de José María Almoguera: “Yo he dicho que no me puedo fiar de otras personas. Me fío, son mi familia, para mí no hay ningún problema”, ha terminado.