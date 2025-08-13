Las inversiones inmobiliarias de Leo Messi en España: zonas elegidas y por qué las prefiere

Inés Gutiérrez 13 AGO 2025 - 19:20h.

La carrera profesional de Messi le ha proporcionado una gran fortuna que él ha invertido en parte

Las palabras de Leo Messi sobre su posible vuelta al Barça y Lamine Yamal

MadridA lo largo de su carrera, Leo Messi ha conseguido acumular una gran fortuna, por lo que no es nada raro que haya tomado la decisión de invertir parte de lo ganado. El mercado inmobiliario es una de las formas que ha encontrado para que su dinero le resulte más práctico y por eso a lo largo de los años no ha dudado en gastar su dinero en varios proyectos que le han parecido suficientemente interesantes. Muchos de ellos en España.

El jugador puede que se esté preparando para despedirse de su carrera profesional, aunque lo cierto es que también podría suceder todo lo contrario, pues siempre ha querido jugar y darlo todo en el campo y así lo ha hecho hasta el momento, en el que además de jugar en Estados Unidos, continúa capitaneando la selección argentina. Parece que colgar las botas no es una decisión que tenga en mente en el momento.

Mientras llega el momento decisivo que marque el punto y final, Leo aprovecha para seguir creciendo como empresario, dejando un buen legado para asegurar el futuro propio y de sus hijos.

Las inversiones inmobiliarias de Leo Messi en España

España es uno de los lugares en los que Messi ha querido invertir parte de su fortuna en el sector inmobiliario. No es nada sorprendente si se tiene en cuenta que es el lugar en el que ha pasado la mayor parte de su vida y donde ha vivido junto a su mujer, Antonella Roccuzzo, y sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Viendo los lugares en los que ha invertido, queda claro que el deportista ha tenido dos grandes motivaciones. La primera de ellas ha sido el corazón, muchas de sus propiedades son en Cataluña, algunas de ellas en Barcelona, pero no todas. Esta tierra ha sido su hogar y por eso ha querido invertir cerca. Ha diversificado sus inversiones con activos inmobiliarios en Barcelona, Sitges o Castelldefels.

La segunda de las motivaciones es la económica, al fin y al cabo se trata de hacer una inversión y no solo de tener un lugar que le acerque y le recuerde a su hogar. Messi ha invertido en zonas turísticas premium, estos lugares atraen un tipo de turismo concreto, no aquel que está masificado y que es escogido por todo el mundo en vacaciones, sino ese que está pensado para ofrecer la mejor calidad y experiencia a quien se lo puede permitir y lo elige.

Lugares muy diferentes y que cubren todas las posibles elecciones vacacionales, como aquellas pensadas para la época del invierno, con Baqueira y Andorra, pero también otras que son tradicionales destinos para los amantes de la playa, sobre todo de esas paradisiacas que no siempre son conocidas por los turistas, aunque cada vez quedan menos de esas. Por eso también ha puesto parte de su dinero en propiedades en Ibiza y Mallorca.

España no es el único destino en el que ha querido invertir, en ocasiones en edificios, otras en locales, pero sin duda es parte de su corazón y también de su historia, por todo el tiempo que pasó aquí.