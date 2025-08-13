La popular influencer de belleza , Liz Lin Ruoyu, ha fallecido a los 36 años, según confirmó su esposo a través de un emotivo mensaje en su página de Instagram.

"En las plataformas sociales, ella nunca se vio como una 'influencer', sino como una amiga para todos"

Compartir







La popular influencer de belleza , Liz Lin Ruoyu, ha fallecido a los 36 años, según confirmó su esposo a través de un emotivo mensaje en su página de Instagram. Ruoyu, que contaba con más de 144.000 seguidores, era una figura muy conocida en las redes sociales por su contenido relacionado con la belleza. La causa de su muerte no ha sido revelada.

"Una amiga para todos"

A pesar de su gran número de seguidores desde que comenzó a crear contenido en 2012, su esposo aseguró en el mensaje que Liz Lin Ruoyu nunca se vio a sí misma como una "influencer" comercial. "En las plataformas sociales, ella nunca se vio como una 'influencer', sino como una amiga para todos", escribió. Según su marido, ella se esforzaba por responder a cada mensaje porque "realmente se preocupaba y apreciaba a todos los que la apoyaban". Su contenido no solo se centraba en consejos y trucos de belleza, sino también en su curiosidad por cosas nuevas y su amor por los animales pequeños.

Tras el anuncio de su fallecimiento, amigos y fans llenaron las redes sociales con mensajes de condolencia. Su amiga y también creadora de contenido, Nancy Tsai, compartió varias fotos de su amistad de 15 años, recordando viajes a Singapur, Los Ángeles y Tokio, y escribió: "Sigue sonriendo desde el corazón en la siguiente parte del viaje. Te querré siempre". Hannah Yang, una colaboradora frecuente, también expresó que la extrañará mucho. La última publicación de Ruoyu en Instagram fue el 3 de junio, donde se le veía probándose gafas de sol.