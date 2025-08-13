Guo pretendía ser la primera persona que viajara en solitario por los siete continentes, pero su hazaña se vio truncada en Chile

Su aventura comenzó en septiembre de 2024 en Tenesse, Estados Unidos, cuando decidió convertirse en la primera persona del mundo en volar en solitario sobre los siete continentes y recaudar fondos para investigar el cáncer, después de que uno de sus primos fuera diagnosticado con dicha enfermedad. Ethan Guo, influencer que cuenta con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, tenía el objetivo de recaudar un millón de dólares para tal causa y, durante sus 140 días de vuelo, visitó países como Egipto, Filipinas, India y Australia, donde paraba a descansar y a atender a los medios de comunicación y a los patrocinadores.

Su sueño se truncó en su paso por el territorio chileno antártico, donde fue detenido tras realizar un vuelo no autorizado en solitario a la Antártida modificando su plan de vuelo. Las autoridades afirman que infringió las leyes aeronáuticas internacionales y chilenas, por lo que fue inmediatamente arrestado por la Armada de la Gobernación Marítima Antártica Chilena y puesto en libertad pocos días después. Posteriormente, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), explicó que Guo cambió sin autorización el itinerario de su vuelo, lo que a su vez "implicó el incumplimiento del estatuto antártico".

El influencer fue imputado y ha permanecido en la Base Presidente Frei Montalva de la Fuerza Aérea de Chile durante 45 días, hasta que el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en el extremo sur del país, aprobó este lunes la suspensión del procedimiento en contra del joven y la prohibición de acceder al país sudamericano durante tres años. Aunque ya goza de plena libertad de movimiento - por lo que podría volver a pilotar su avioneta Cessna 182Q - lo que sí tendrá que hacer el estadounidense es una donación de 30.000 dólares a la Fundación Nuestros Hijos, dedicada a ayudar a niños y jóvenes con cáncer.

Ethan está convencido de que el juzgado le ha dado una sentencia satisfactoria porque "no hizo nada malo": "La razón por la que se me ofreció eso (salida alternativa) fue porque no hice nada malo. Había mucha evidencia que probaba mi inocencia. El caso está cerrado y no soy culpable", dijo en un comentario en sus redes sociales que, finalmente, borró.