La actriz de ''Friends' se abre como nunca en 'Vanity Fair' sobre cómo vivió uno de los divorcios más mediáticos de Hollywood

Eran la pareja más admirada de Hollywood y su separación fue todo un trauma generacional. Jennifer Aniston y Brad Pitt comenzaron a salir en 1998, se comprometieron al año siguiente y se casaron en Malibú en 2000. Cinco años después se divorciaban, poco después de que Pitt coincidiera con Angelina Jolie en el rodaje de 'Mr. and Mrs. Smith' y la química entre ellos traspasara la pantalla. Dos décadas después, en una entrevista en 'Vanity Fair', Aniston se ha sincerado sobre aquel supuesto 'triángulo amoroso' que se convirtió en uno de mayores fenómenos mediáticos de Hollywood y cómo vivió aquel periodo de su vida.

"Es una pena que tuviera que pasar, pero pasó"

“Es una pena que tuviera que pasar, pero pasó. Y vaya si me lo tomé como algo personal”, reconoce la actriz, que vio cómo su vida personal quedaba expuesta y se convertía en el blanco favorito de la prensa rosa: “Era una lectura muy jugosa para la gente. Si no tenían sus telenovelas, tenían sus tabloides”.

Aunque Pitt negó entonces que su incipiente relación con Jolie fuese el motivo de la ruptura, el relato mediático jamás permitió que esta versión calara entre el gran público. Y Aniston sufría: “No tenía la suficiente fortaleza para no dejarme afectar. Somos seres humanos, aunque algunos no quieran creerlo… Piensan: ‘Te apuntaste a esto, así que lo asumes’. Pero en realidad no nos inscribimos para eso”.

A pesar de la presión mediática y del dolor personal, Jennifer Aniston asegura que encontró fuerzas para superar aquellos días complicados y salir adelante gracias un sencillo mantra: “Simplemente levántate por tus propios medios y sigue caminando, chica”. Así logró salir de aquel estado emocional, reconstruirse lejos del ruido y ahora, 20 años después, puede mirar atrás sin rencor. De hecho, afirma que es capaz de conversaciones cordiales con Pitt y que, gracias a lo sucedido, ahora se valora más.

"¿Cómo no íbamos a hacerlo?"

La protagonista de 'Friends' también se ha referido en la entrevista a la amistad que mantiene con Gwyneth Paltrow, que también fue pareja de Pitt antes que ella. Ambos se conocieron en el rodaje de 'Se7en' y se comprometieron en 1996, pero al año siguiente rompieron.

Aniston y Paltrow mantienen una relación que ha durado mucho más que sus relaciones sentimentales con el protagonista de 'F1'. Y siguen cotilleando sobre él, como dos buenas amigas que han cerrado viejas heridas y han seguido adelante con sus vidas. “Oh, por supuesto [que hablamos de Brad]. ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Somos chicas”, bromea Aniston.