El cantante Sean Kingston, conocido por la canción 'Beautiful Girl' entre otras, ha sido condenado a tres años de cárcel por estafa

Sean Kingston, el cantante conocido por la canción ‘Beautiful Girls’, ha sido condenado a tres años y medio de prisión al utilizar boletas falsas y su fama para conseguir bienes de alto valor de manera ilegal. Su madre, Janice Turner, también está implicado en este caso de estafa al obtener valores como relojes, muebles de diseño y un televisor LED de 232 pulgadas.

Antes de ser sentenciado, el artista acudió al juzgado arrepentido, mostrándoselo así a quienes iban a decidir sobre su futuro penal, diciendo que había aprendido de lo ocurrido. Sin embargo, estas disculpas no valieron nada al haber unos mensajes entre su madre y él hablando de la falsificación de los boletos. En 2024, Kingston fue detenido en California poro cantes de que hubiese evidencias de una actividad organizada en una base militar del desierto de Mojave.

Su madre también ha sido detenida

En Florida, su madre también fue detenida. El cantante ha explicado que su fama la logró repentinamente y que jamás ha podido manejar sus negocios porque caería de las herramientas para hacerlo, por lo que esas conductas delictivas derivarían de un desconocimiento de la legalidad de estas.

A pesar de estas explicaciones y del arrepentimiento mostrado frente a los juzgados, el cantante ha sido condenado a pasar tres años en la cárcel y cuya condena se cumpla de inmediato.