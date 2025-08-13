Celia Molina 13 AGO 2025 - 11:28h.

El famoso rapero y compositor fue detenido por la policía mientras circulaba por Miami a una velocidad sospechosamente baja

El reguetonero Jhayco, conocido por sus colaboraciones con Bad Bunny, J Balvin o Anuel AA, fue detenido durante la madrugada del martes 12 de agosto, mientras circulaba por la avenida 69 de la ciudad de Miami. Los agentes del Sheriff del condado de Miami-Dade detectaron un Corvette de color rojo que circulaba a menos de 8 kilómetros por hora, una velocidad inusualmente baja (y peligrosa) en carretera. Cuando el vehículo se detuvo por completo, la policía lo interceptó y le pidió al conductor que se identificara.

Fue entonces cuando se percataron de que Jesús Manuel Nieves Cortés, el cantante conocido como Jhayco, iba en su interior y detectaron también "el fuerte olor a cannabis" que salía del coche. Igualmente, los agentes apreciaron los restos de "polvo blanco" que tenía en su nariz y sobre sus pantalones, por lo que fue arrestado por posesión de drogas, tal y como ha informado el medio local estadounidense NBC-6 South Florida.

Bolsas con "polvo blanco" en los bolsillos del detenido

Durante el registro del vehículo, el cantante no pudo presentar ninguna licencia de conducir. Tras solicitarle que bajara del coche, los agentes revisaron el auto y hallaron dos bolsas negras con aproximadamente 7 gramos de cannabis cada una y otras tres bolsas pequeñas transparentes con una sustancia en polvo "sospechosa de ser cocaína" en los bolsillos del detenido.

Tras su arresto y traslado a la Turner Guilford Knight Correctional Center, se fijó una fianza de 2.500 dólares por la presunta posesión de cocaína y otros 500 dólares por la de cannabis. Un total de 3000 dólares que el rapero pagó inmediatamente, por lo que sólo estuvo unas horas detenido. Las cámaras de televisión y otros medios le esperaron a las puertas del correccional, de donde Jhayco salió tapándose la cara con un folio. Por el momento, ni él ni su equipo se ha pronunciado públicamente sobre estos hechos, a la espera de que el juez le adjudique los cargos pertinentes.