Celia Molina 18 AGO 2025 - 12:09h.

Los hijos del diseñador, Peter y Michael Caroff, han confirmado al New York Times la muerte del artista en su propio domicilio

Joe Caroff, diseñador estadounidense que creó el logotipo de las películas de James Bond, ha muerto en Manhattan a los 103 años, justo un día antes de haber cumplido los 104. Su muerte ha sido confirmada al New York Times por sus hijos, Peter y Michael Caroff, y tuvo lugar en su domicilio, donde recibía cuidados paliativos. Caroff fue también responsable del diseño de los carteles de importantes películas en la industria del cine, como "West Side Story", "Último tango en París", "Manhattan" o "Cabaret". Sin embargo, al no firmar nunca sus propias obras, su nombre no era popularmente conocido.

Para la primera película de Bond, "Dr. No" (1962), Caroff fue contratado para crear el logotipo del membrete de un comunicado de prensa. El diseñador comenzó a trabajar con la idea de que, como agente secreto, el personaje de Bond tenía licencia para matar, (de hecho, ese fue el título de una de las películas) pero no encontraba visualmente atractiva la pistola Walther PPK compacta de Bond. Mientras esbozaba los números 007, dibujó líneas a lápiz por encima y por debajo para guiarse y se dio cuenta de que la línea superior se parecía al cañón alargado de una pistola que se extendía desde el siete.

Así se le ocurrió el diseño del logotipo

Así, perfeccionó su dibujo y añadió un gatillo, creando una atmósfera de intriga y espionaje y dando forma a uno de los símbolos más reconocidos a nivel mundial en la historia del cine. Con algunas modificaciones, el logotipo se ha utilizado en 25 películas oficiales de James Bond (y sus múltiples protagonistas) y en un sinfín de productos derivados. En un documental sobre su vida y su trabajo, emitido en el año 2022 y titulado: "By Design: The Joe Caroff Story", el diseñador dijo: "Sabía que 007 significaba licencia para matar; creo que, a nivel inconsciente, esa fue la razón por la que supe que la pistola tenía que estar en el logotipo".

A pesar de su éxito, y de ser uno de los diseñadores más conocidos de Hollywood, llegando a trabajar para el reputado Woody Allen, nunca presumió de sus logros. En el documental aseguró que, cuando veía sus diseños en público, a veces pensaba para sí mismo: "Yo hice eso", pero su profunda modestia le impedía hablar con otros sobre su trabajo. "Nunca le di mucha importancia. Era un trabajo, quería terminarlo. Siempre cumplía con los plazos", concluyó el artista fallecido.