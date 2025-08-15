Celia Molina 15 AGO 2025 - 15:11h.

Su padre ha comunicado su muerte en las redes sociales: "Nos dejas el corazón roto, pero las ganas de hacer justicia imparables"

Daniel Guerreo ha comunicado el fallecimiento de su hija, Isabel Guerrero, a los 12 años de edad. Isabel estuvo gran parte de su corta vida luchando contra el cáncer, pues con tan solo seis meses fue diagnosticada con leucemia lactante, un tipo de cáncer que la Fundación Josep Carreras define como "una patología por la que la médula ósea produce demasiados linfocitos inmaduros y que impiden el crecimiento del resto de células de la sangre". En aquel momento, la bebé recibió el tratamiento adecuado y su cáncer entró en remisión, gracias también a un definitivo trasplante de médula ósea.

Durante diez años, Isabel fue una niña sana y feliz, hasta que hace dos, le diagnosticaron un segundo cáncer: un rabdomiosarcoma en el cráneo. Su caso era tan único que solo existen 25 personas en el mundo con ese tipo de tumor, e Isabel era la única paciente en España. La casualidad quiso que, cuando ella fue diagnosticada de su nueva enfermedad, a su padre le hallaran también un carcinoma de vejiga. En octubre de 2024, ambos fueron operados y despertaron juntos de la anestesia. A él le reemplazaron la vegija y la próstata pero, desgraciadamente, el pronóstico de su hija era mucho más complicado.

"Nos dejas con el corazón roto"

El propio Daniel ha sido el encargado de dar la triste noticia a través de sus redes sociales: "Descansa mi vida. Nos dejas el corazón roto, pero las ganas de hacer justicia imparables. Te has dormido en mis brazos y escuchando lo que te gustaba oír, mi gominola!!! Nunca olvidaré tu olor, tu voz, tus ganas locas de vivir, tu risotada, tus cabreos por lo que considerabas injusto, tu seguridad en ti misma, tus besos, tus pellizquitos, tus masajes en mi pelo y tu tssssisteo!!! Nos veremos pronto", ha dicho, además de hacer un intenso llamamiento a la inversión en investigación.

Desde la Fundación CRIS Contra el Cáncer, que Daniel creó, también han mostrado su más profundo dolor: "Todo el equipo de la misma y de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital La Paz de Madrid donde siempre ha sido tratada nos unimos al dolor de sus padres y su hermana. Nada ni nadie nos prepara para este silencio. Hoy Isa se ha ido, y, con ella, también se ha ido algo de nosotros. Hoy te despedimos pero tu luz, tu mirada y tu sonrisa se quedan para siempre con nosotros. En cada reto, en cada avance, en cada niño o niña que logre curarse gracias a la investigación, en cada paso que demos en cambiar lo que no es justo", han escrito en sus redes sociales.

La triste noticia ha generado un sin fin de mensajes de condolencias, entre los que destacan los de Rozalén o Sergio Peris Mencheta, quien también fue diagnosticado con un cáncer de médula: "Qué dolor. Valiente Isa. Valientes todos en esa casa. Estamos con vosotros en el dolor y también en el amor. Vuela alto pequeña", ha dicho el actor.

Daniel Guerrero lo intentó todo para salvar la vida de su hija. Por ello, abrió un crowfunding con la intención de recaudar hasta 100.000 euros para conseguir para ella un tratamiento especializado, llamado biopsia líquida. La página ha estado recibiendo donaciones hasta hoy mismo, cuando se ha hecho pública su muerte.