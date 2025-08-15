Celia Molina 15 AGO 2025 - 13:39h.

Stacey Tourout y Matthew Yeomans, que dedicaban su vida a recorrer el mundo, fallecieron en un accidente en la Columbia Británica

El mundo entero se ha conmocionado por la trágica noticia de la muerte de Stacey Tourout y Matthew Yeomans, la pareja de influencers canadienses que se dedicaban a recorrer el mundo con su 4X4. Juntos habían visitado ya 17 países en su Toyota Chinook, que ellos mismos adaptaron para convertirlo en una mini casa que cubriera todas sus necesidades básicas. Para compartir su experiencia, abrieron un canal de Youtube, llamado Toyota World Runners, en el que mostraban sus intrépidos trayectos, sólo hábiles para realizar con un 4X4.

Desgraciadamente, en uno de esos descensos, el vehículo se despeñó por un acantilado, provocando la muerte de inmediata de Matthew y dejando a Stacey con lesiones tan graves que acabó muriendo en el hospital, tal y como relata en su comunicado el equipo de búsqueda y rescate de Kaslo (SAR): "Al llegar, el equipo localizó a una persona sin signos vitales y a una segunda persona, encontrada lejos del lugar del accidente, que estaba desorientada y presentaba lesiones graves. La persona herida fue estabilizada y trasladada en avión al Hospital Nakusp, donde lamentablemente falleció esa misma noche", confirmaron.

"Tenemos un viaje dentro de dos días"

En el último vídeo que la pareja subió a su canal, se puede ver un ejemplo de los peligrosos terrenos que ambos les gustaba explorar con su 4X4. La última grabación está hecha en la isla de Vancouver, donde Matthew quería ser el primero en atravesar una zona rocosa con su coche, junto a otro aficionado a estas prácticas. Sin embargo, al ver lo difícil que podría resultarle controlar el coche, mostró sus dudas frente a la cámara: "No estoy seguro de si quiero conducir por aquí. Tenemos un viaje dentro de dos días", dijo, en relación al destino en el que tanto él como su novia, con la que iba a casarse el año que viene, acabarían falleciendo.

Claramente, el influencer tenía dudas de si su coche se dañaría y ya no podrían conducir con seguridad por la Columbia Británica, como así fue. Su madre fue la encargada de dar la triste noticia de su pérdida en las redes sociales: "Con un dolor inimaginable, las familias de Matthew Peter Yeomans y Stacey Tourout desean informar que los perdimos a ambos trágicamente, cuando sucumbieron a las lesiones en un accidente todoterreno en las hermosas montañas de Columbia Británica que tanto amaban. Por favor, manténganlos presentes en sus pensamientos y oraciones mientras navegamos por este devastador final de una increíble historia de amor. Están juntos para siempre, como sabíamos que siempre estarían", dijo a través de Facebook.

En el momento del accidente, Colin Stuart, un amigo de la pareja, se encontraba presente, dentro de su 4X4. Tuvo que tomar la difícil decisión de dejar a sus amigos malheridos en el lugar de los hechos, para conducir 25 kilómetros y poder llamar al 911. Desgraciadamente, a pesar de la rápida actuación del SAR, nada se pudo hacer por salvar la vida de las canadienses.