Muere el juez Frank Caprio, famoso en las redes sociales por sus vídeos, a los 88 años a causa de un cáncer

Les hablamos a continuación de justicia, porque un estrado no es sólo un espacio donde hay una madera elevada. En ese escenario, un juez se convierte en una figura capaz de decidir sobre destinos y vidas. Un magistrado estadounidense logró impartir justicia con tanta compasión y empatía que sentó a millones de espectadores frente al televisor para ver sus juicios: Frank Caprio.

Hoy sus millones de seguidores en redes sociales lamentan la muerte del que se ganó el título del juez más amable del mundo, Francesco Caprio. Fue uno de tantos magistrados que abordaba las causas y dictaba sentencias rompiendo moldes. Francesco Caprio no perdonaba sin más, ponía en la balanza el delito y sus circunstancias.

Paciencia infinita, empatía y mucho humor. Lo mismo subía al hijo de unos infractores para que él mismo decidiera culpable. Como la de la juez Jiménez, que escribe y explica sus sentencias en lenguaje infantil. O nuestro buen juez Calatayud, que al ladrón que robó en una peluquería granadina le condenó a Hacer un curso de peluquería durante ocho meses.

La risa de Caprio, píldoras de justicia

Son juezas pioneras como la primera hispana en saltar a la fama en la televisión americana, donde todo es susceptible de ser un show. Risas que son sentencias, especialmente las de Caprio, que eran píldoras de justicia de la buena.