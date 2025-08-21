Apodado como "el juez más amable del mundo", Caprio se dio a conocer en las redes a través del programa 'Caught in Providence'

Su familia ha emitido un comunicado anunciando el fallecimiento del magistrado

El juez Frank Caprio, célebre por su humanidad y amabilidad en el tribunal y conocido mundialmente por su programa 'Caught in Providence', ha fallecido a los 88 años a causa de un cáncer de páncreas. Así lo ha anunciado su familia a través de un comunicado emitido este pasado miércoles 20 de agosto a través de sus redes sociales.

"Amado por su compasión, humildad y creencia inquebrantable en la bondad de la gente, el juez Caprio tocó la vida de millones a través de su trabajo en la sala y más allá. Su calidez, humor y bondad dejaron una marca imborrable en todos los que lo conocían", señala el mensaje.

"Será recordado no sólo como un juez respetado, sino como un devoto marido, padre, abuelo, bisabuelo y amigo. Su legado vive en los incontables actos de bondad que inspiró", continúa la familia.

Horas antes de su muerte, Caprio compartió un emotivo vídeo desde su camilla en un hospital, en el que expresó que había tenido un retroceso en su salud y pidió nuevamente a sus más de 3,4 millones de seguidores en Instagram que lo incluyeran en sus oraciones: "Recuérdenme", aseveraba.

Para honrar su memoria, se han puesto a la venta 500 unidades de un peluche con su rostro y vistiendo una toga a un precio de 21,95 euros, y parte de lo recaudado se donará a la investigación del cáncer.

Sobre el juez

Nacido en Providence, Rhode Island, la infancia de Caprio estuvo marcada por trabajos humildes como limpiabotas, repartidor de periódicos y de leche. Se graduó en Providence College, dio clases en un instituto local mientras estudiaba Derecho en la Universidad de Suffolk, y después se adentró en el sistema judicial.

Fue miembro del Consejo Municipal de Providence, delegado en convenciones democráticas y presidente de la Junta de Gobernadores de Educación Superior de Rhode Island, órgano que supervisa instituciones como la Universidad de Rhode Island, Rhode Island College y el Community College of Rhode Island.

En 1985, Caprio fue nombrado juez principal del Tribunal Municipal de Providence, ocupando el cargo hasta su retiro en 2023. Su fama trascendió lo local gracias al programa 'Caught in Providence', que comenzó en 2018 y se emitió nacionalmente, mostrando casos de infracciones menores como multas de tráfico, donde el magistrado mostraba empatía, humor y compasión. Su estilo le ganó fama y millones de vistas en las redes.

Apodado como "el juez más amable del mundo", protagonizó escenas memorables desde el estrado: desde permitir que niños compararan las infracciones de sus padres hasta condonar multas a personas con dificultades económicas y absolver a un señor de 96 años. Fue nominado a Daytime Emmy Awards, su canal de YouTube alcanzó miles de suscriptores y sus videos han acumulado millones de reproducciones.