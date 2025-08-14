La cantante anunció que se mudó temporalmente con su padre tras sufrir una cirugía cardíaca

La cantante estadounidense Taylor Swift, que acaba de anunciar el lanzamiento de su próximo álbum, reveló que se mudó temporalmente con su padre, Scott Swift mientras él se recuperaba de una importante cirugía de bypass.

La artista lo anunció en el pasado 13 de agosto en el podcast ‘New Heights' de su novio Travis Kelce. “Todo sucedió rapidísimo”, contó la artista de 35 años. Luego reveló que su padre tenía un electrocardiograma perfecto cada vez que iba al médico para sus chequeos anuales.

No obstante, después de someterse a una prueba de esfuerzo cardíaco, los médicos encontraron cinco bloqueos en su corazón. "Les ha estado diciendo a todos sus amigos: 'Necesitan hacerse la prueba de esfuerzo porque es lo que realmente previene'. Si se detecta a tiempo, no es necesario un bypass", dijo Taylor. "Esas obstrucciones se pueden eliminar con stents y otras técnicas mucho menos invasivas".

Scott insistió en que sus hijos no necesitaban venir

Aunque Scott insistió en que sus hijos, tanto Taylor como Austin Swift, estaban "ocupados" y no necesitaban venir para la cirugía, la cantante se reunió inmediatamente con su familia en el hospital y luego se mudó con él durante el verano mientras se recuperaba.

"Dijo algo así como que cuando un gato se lastima, se acurruca alrededor de un árbol y se cura solo. Le dije: 'Papá, los gatos no tienen quíntuple bypass'", recordó Taylor. Kelce, de 35 años, intervino: "Intentó conectar, lo intentó".

La artista detalló el momento en el que su padre despertó de la cirugía. “Se despertó de la cirugía, y estábamos mi mamá, mi hermano, yo y su mejor amigo. Hizo una especie de comedia, una comedia de 15 minutos. Fue más gracioso que nunca, y suele ser muy gracioso", dijo Swift. Cuando Taylor le contó a su padre que le habían eliminado cinco obstrucciones, él respondió: "Bueno, verás, vengo de una familia muy competitiva".