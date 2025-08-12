Celia Molina Agencia EFE 12 AGO 2025 - 10:13h.

La cantante dio la noticia mientras participaba con Travis Kelce en el podcast que éste protagoniza junto a su hermano, Jason Kelce

La cantante Taylor Swift ha anunciado que publicará, aunque aún no se ha precisado la fecha, su duodécimo disco, que se titulará "The Life of a Showgirl". El nombre del álbum fue comunicado en el podcast de su novio, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, mientras, de forma simultánea, la página web de la cantante hacia efectiva la posibilidad de "pre compra" antes del próximo 13 de octubre. Sin embargo, esa no será la fecha del lanzamiento, que todavía tiene que ser confirmada de forma oficial.

En el video publicado en las redes sociales, Taylor Swift aparece con su novio mientras participa en el podcast que éste realiza junto a su hermano, Jason Kelce. En el directo se ve como Swift saca un maletín verde con sus iniciales (TS) escritas en naranja y dice "este es mi nuevo álbum", aunque no dice ni cuando lo va a lanzar, ni da ninguna otra información al respecto. Sus fans más observadores ya se habían dado han dado cuenta de que, justo detrás de la pareja, había colocado un pequeño disco naranja con las iniciales de la artista estadounidense sobre un estante.

"Éste es mi nuevo álbum"

El anuncio se hizo justo a justo a las doce del día 12 de agosto y ha provocado la euforia de sus seguidores. En las redes, ya se había calentado la noticia, pues las cuentas oficiales de la cantante recordaban el momento en el que ésta dijo sobre el escenario que se vería con su público en un "la próxima era". Dividir sus álbumes en eras es un distintivo propio de Swift y hoy sus fans se han levantando con la promesa de una nueva en el horizonte.

Mientras tanto, también han disfrutado de la que podría ser una de las primeras interacciones íntimas entre Travis y Taylor, que no suelen dar muestras de cariño en público. Mientras la artista participaba en el podcast de su cuñado, coqueteó con su novio, al que le dijo que le quedaba "muy bien el color azul". "Sí, es el color de tus ojos, nena", le contestó el jugador de fútbol americano, provocando la risa de su novia. Los swifties nunca habían pronunciado una escena como ésta, por lo que el anuncio del nuevo álbum ha llegado con tan grata sorpresa.