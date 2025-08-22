El formato retro vuelve a ganar espacio en la industria musical con un auge de ventas del 200%

Los fans más nostálgicos celebran el regreso de un icono de los años ochenta y noventa

Taylor Swift sigue alimentando la expectación en torno al lanzamiento de su nuevo disco. La maquinaria publicitaria no descansa: primero la fecha de salida, después el título, más tarde la portada. Y ahora, una novedad que ha sorprendido a muchos: el álbum también se publicará en cassette, un formato convertido en fetiche para los más nostálgicos.

La artista ya desató la locura al revelar la portada de este trabajo, pero ahora vuelve a hacer un guiño al pasado al anunciar que saldrá en cinta de cassette. “Es un intento de la industria de seguir creciendo y ofrecer más productos, en definitiva de vender más”, explica Luis Díaz, de Récords Sevilla.

Un guiño a lo retro con precio premium

El cassette ya está disponible en preventa en la web oficial de la cantante, incluso a un precio superior al del propio CD. “El tema de la música siempre es reinventarse, muchas veces hay que dar marcha atrás y volver a los inicios”, comenta un ciudadano. Swift ya había detectado la mina comercial de lo retro y ha editado en este formato sus últimos discos, además de reeditar los anteriores.

Nostalgia de una generación

La decisión conecta con la memoria de toda una generación. “Me parece guay volver al pasado, a mí no me tocó, pero a mis hermanas recuerdo poniendo el cassette y grabando la canción que les gustaba de la radio”, recuerda una ciudadana. “Recuerdas la época del boli bic, recuerdas la época del walkman, que ibas ahí con tu walkman en la cintura escuchando música”, añade Roger Geli, de Daily Records Barcelona.

Una moda que vuelve con fuerza

Contra todo pronóstico, los jóvenes también están recuperando estos recuerdos analógicos en plena era digital. “Es cierto que hay que revalorizar de nuevo el formato físico de la cosa”, señala otra ciudadana. No solo Taylor Swift: otros artistas internacionales y también españoles, como Aitana, se han sumado a esta tendencia. Las cifras lo avalan: las ventas de cintas han aumentado más de un 200% en lo que va de año.