La princesa Mahra, una de los 30 hijos del emir de Dubái, ha vuelto a convertirse en protagonista de la crónica social un año después de su sonado divorcio

La princesa de Dubái, Mahra Sheikha, anuncia su ruptura con el jeque Mana Al Maktoum en Instagram: "Me divorcio de ti"

La noticia del compromiso entre Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, hija del emir de Dubái, y el rapero estadounidense de origen marroquí French Montana ha generado una gran atención internacional.

El anuncio, adelantado por 'TMZ' y confirmado por varios medios, llega apenas un año después de que la princesa sorprendiera al mundo al comunicar públicamente su divorcio a través de Instagram, señalando terceras personas.

Mahra Sheika es la menor de 30 hermanos, todos hijos del emir de Dubái. Ella nació fruto del matrimonio con la griega Zoe Grigorakos y es toda una 'celebrity' en el país árabe.

La relación entre Mahra, de 30 años, y French Montana, de 40, comenzó a hacerse pública a finales de 2024, cuando fueron fotografiados en Dubái, París y Marruecos. Desde entonces, su cercanía fue objeto de rumores en la prensa internacional.

Una de sus últimas apariciones fue el pasado mes de junio, cuando la pareja apareció en la Semana de la Moda de París, donde Montana debutó como modelo para la firma 3.PARADIS. Pocos meses después, se confirma su compromiso.

Fuentes cercanas a ambos han asegurado al portal estadounidense que tanto la princesa como el rapero cuentan con el apoyo de sus allegados. Sin embargo, el anuncio no ha estado exento de polémica. En parte por la diferencia cultural entre ambos, y también por la alta exposición mediática que rodea a Montana, artista muy vinculado al mundo del hip-hop y a la industria del entretenimiento en Estados Unidos.

También han señalado que el cantante asumirá un papel activo en la vida de la hija de la princesa, nacida en 2024. Por el momento no se han revelado más detalles del enlace nupcial, y la familia Al Maktoum no ha emitido un comunicado oficial al respecto.

El divorcio que marcó precedente

El compromiso llega un año después de que Mahra protagonizara uno de los episodios más comentados en la realeza árabe: su divorcio de Sheikh Mana bin Mohammed bin Rashid bin Mana Al Maktoum. La noticia se conoció en julio de 2024, cuando la princesa publicó un comunicado en su cuenta verificada de Instagram.

En el mensaje, escrito en inglés, Mahra señalaba la presencia de "otras compañías" en la vida de su esposo y formalizaba el final de su matrimonio con un mensaje que utilizaba la fórmula del 'triple talaq', una práctica islámica que históricamente ha permitido divorciarse verbalmente repitiendo tres veces 'te divorcio'. El texto decía: "Querido marido, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu exesposa".

Mahra eliminó todas las fotografías de su entonces esposo de su perfil y desactivó los comentarios. La separación se produjo apenas dos meses después del nacimiento de su hija, en mayo del año pasado.

Tras el divorcio, la princesa Mahra inició un proyecto personal que también atrajo atención mediática: el lanzamiento de su propia marca de perfumes, Mahra M1. El primer producto de la línea llevó el nombre de 'Divorce', un gesto que muchos interpretaron como un reflejo de su nueva etapa personal y profesional.