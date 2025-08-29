Sabina Carpenter genera una nueva polémica tras su nuevo disco 'Man´s Best Friend': ¿se trata de una ironía al impulso de los valores tradicionales?

Henry Méndez se pronuncia tras su polémica por decir "odio a los rojos": "Debe existir la libertad de expresión"

Compartir







Sabrina Carpenter es la protagonista de una polémica que se ha desatado a partir del anuncio de su nuevo álbum ‘Man´s Best Friend’, ‘la mejor amiga del hombre’. La portada, es lo que ha molestado a muchos estadounidenses, ya que aparece la joven de 26 años con un vestido corto negro cogida del pelo por un hombre.

El disco, que se estrena este viernes 29 de agosto, ha recibido muchas críticas en pleno ambiente político donde la Administración Trump trata de impulsar los valores tradicionales del hogar, donde en la mujer prima las labores domésticas y el cuidado del marido y los hijos. Además, esto viene acompañado por el ‘tradwive’, muy popular en Tik Tok, según 'El Periódico'

Este movimiento muy famoso en redes sociales está formado por mujeres jóvenes, de 20 a 30 años, que aparecen cuidando a los hijos a la vez que realizan tareas domésticas como cocinar o limpiar. La tendencia ‘tradwives’ ya ha generado una división entre una población femenina que se siente identificada con este movimiento y otra, que critica este tipo de contenidos, defendiendo que son todo lo contrario a la lucha feminista.

¿Ironía o defensa?

Lo mismo ha sucedido con el nuevo proyecto de Sabrina. Algunos piensan que se trata de una ironía y que lo que busca es reivindicar el poder de la mujer. Pero otros piensan que sigue esta corriente y que con las imágenes lo que ha hecho es sexualizarse y dar a entender que las mujeres están bajo las ordenes de los hombres.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

En una publicación a través de su cuenta de Instagram, afirmaba estar muy contenta con este nuevo proyecto y explicaba que ‘es una verdadera fiesta para el corazón roto’: “Es una verdadera fiesta para el corazón roto, una celebración de la decepción”.