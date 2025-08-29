El cantante ha recibido una cascada de críticas por parte del PSOE y de numerosos usuarios en las redes por sus declaraciones en un concierto

El intérprete de 'Rayos de sol' se ha visto obligado a emitir un comunicado al respecto

El cantante dominicano afincado en España, Henry Méndez, ha emitido un comunicado en sus redes sociales tras sus polémicas declaraciones en un concierto en el que afirmó: "Odio a los rojos". Este pronunciamiento llega después de una cascada de críticas por parte del PSOE e incluso un cuestionamiento a su concierto en las fiestas de Villa de Vallecas, programado para septiembre y que el Ayuntamiento mantendrá.

"Después de todo lo acontecido estos días y lo difundido en los medios de comunicación, me veo en el compromiso y la obligación de hacer este comunicado", comienza el mensaje.

"En primer lugar, me gustaría aclarar que no guardo odio ni rencor en mi corazón para nadie, independientemente del color de la piel, de la religión, de la condición sexual, ideología o nacionalidad. Simplemente, intenté parar una situación que se viene sucediendo en innumerables eventos de índole musical, donde se repiten cánticos de odio al presidente del país, que, para mí, son molestos, pues no tolero la falta de respeto a nada ni a nadie", continúa.

El intérprete de 'El tiburón' asevera que, "en segundo lugar, y una vez aclarado esto", quiere "pedir disculpas a todas las personas que se han sentido agraviadas por el comentario que hace referencia a un color fuertemente relacionado con una postura política".

Méndez deja claro que, pese a su "desafortunado comentario", España es "un país libre y maravilloso con gente increíble y heterogénea", y que, por ello, "debe existir y considerarse la libertad de expresión y la diversidad de opiniones y puntos de vista, siempre desde la óptica de la ética y el respeto".

Finalmente, puntualiza que su "misión social" siempre ha estado clara: "Expresar emociones y sentimientos tratando de llegar a lo más profundo del respetable público. ¡Viva la música!", sentencia en la misiva compartida en X -antes Twitter-.

La polémica

Todo comenzó durante un concierto en una discoteca, cuando Méndez, entre canciones, lanzó un mensaje directo hacia el público: “Vota a quien te dé la gana, vota a (Santiago) Abascal, vota a Mariano Rajoy. Y te voy a decir algo: yo no soy socialista. Odio a los rojos". Estas palabras, captadas en vídeo por los allí presentes, no tardaron en viralizarse y encendieron la controversia.

El concejal socialista Ignacio Benito, en representación del PSOE en Madrid, solicitó al Ayuntamiento la cancelación del concierto programado en Villa de Vallecas, argumentando que no debería financiarse con fondos públicos un artista que "se vanagloria de odiar a personas de izquierdas".

El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, se negó a cancelar el concierto. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, declaró que no comparten las declaraciones de Méndez, pero que "la cultura no tiene ideología" y que "no creemos en la cultura de la cancelación".