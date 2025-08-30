Este 8 de septiembre, la hija menor de los reyes Felipe y Sofía se adentrará en su primer año como universitaria del Forward College

El plan de estudios de la infanta Sofía en el Forward College: asignaturas, exámenes y prácticas obligatorias

Casi simultáneamente que la princesa Leonor, su hermana menor, la infanta Sofía, se encuentra a punto de iniciar una trayectoria académica diferente: el próximo 8 de septiembre iniciará su primer curso universitario en Forward College, donde estudiará el grado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales.

En el caso de la hija menor de los reyes Felipe y Letizia, su primera etapa tendrá lugar en Lisboa que será, por tanto, su hogar durante los próximos meses. Allí residirá junto a algunos de sus compañeros en la residencia Xior Benfica, ubicada en el emblemático barrio de Benfica, para luego trasladarse a París y Berlín en los cursos siguientes.

Según informa el Forward College en su web, cuenta con clases de unos 15 alumnos internacionales y la enseñanza se imparte en inglés. Este año, los alumnos se sumergen en materias como Teorías, Conceptos y Debates de las Relaciones Internacionales, en la Introducción a la Ciencia Política y en el Pensamiento Político Internacional. Además, Sofía deberá elegir una de estas tres optativas: Introducción al Desarrollo Internacional, Negocios y Gestión en un contexto global e Historia mundial desde 1945.

Asimismo, el propio centro también ha revelado el calendario escolar, con todas las fechas clave a las que se enfrentará la benjamina de la familia real española: desde el comienzo del curso hasta los exámenes y vacaciones.

La infanta deberá estar instalada en la capital portuguesa a más tardar el 8 de septiembre, y disfrutará de un periodo de adaptación hasta el día 19. El inicio oficial de las clases está previsto para el 22 de septiembre.

No será hasta finales de octubre, la semana del 27 al 31 , cuando Sofía disfrute de sus primeros días sin clases, una semana que han bautizado como 'Reading Week', en la que no tendrá clases programadas y deberán dedicar su tiempo a estudiar los contenidos y realizar trabajos.

Días festivos

El curso combina momentos de intensa actividad académica con festividades locales y periodos vacacionales. Tanto el 1 como el 8 de diciembre -ambos lunes- la nieta de los eméritos Juan Carlos y Sofía gozará de días festivos: el primero por la Restauración de la Independencia y el segundo por la Inmaculada Concepción.

Después, del 15 al 18 del último mes del año tendrá lugar la semana del 'Make-Up Days', establecidos para recuperar clases pendientes por enfermedad o vacaciones privadas. Y ya, inmediatamente después, comenzarán las vacaciones de Navidad, que se alargarán hasta el 11 de enero.

Durante la Semana Santa, las clases se interrumpirán entre el 3 y el 12 de abril, con tres jornadas adicionales de 'Make-Up Days' los días 13, 14 y 15 de abril, pensados para recuperar sesiones o reforzar contenidos.

También habrá jornadas festivas que coinciden con fechas destacadas en el calendario portugués, como el Día del Trabajador el 1 de mayo, el Corpus Christi el 4 de junio, el Día de Portugal el 10 de junio y el Día de San Antonio, patrón de Lisboa, el 13 de junio.

Exámenes

Los exámenes marcarán el ritmo académico a lo largo del curso. Habrá tres periodos de evaluación. El primero, del 9 de febrero al 31 de marzo, servirá para medir el avance inicial de los estudiantes.

El segundo, entre el 10 de abril y el 5 de junio, concentrará buena parte de las pruebas del semestre.

Finalmente, el tercer tramo, del 1 al 19 de junio, pondrá punto final al curso con las últimas clases y los exámenes finales. El 19 de junio de 2026 quedará registrado como el último día oficial de la infanta Sofía en el campus de Lisboa antes de preparar su traslado a París para el segundo curso.