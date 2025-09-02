Agencia EFE 02 SEP 2025 - 14:02h.

La actriz Charlotte Arnould denuncia a Depardieu por presuntamente violarla en su casa de París en 2018

La acusación presenta como pruebas un vídeo y el parte médico de la actriz

El actor Gérard Depardieu será juzgado de nuevo por delitos sexuales. Esta vez no será por agresión sexual como la pasada primavera, sino por las acusaciones de violación que presentó contra el gigante del cine francés la actriz Charlotte Arnould por unos hechos que ocurrieron supuestamente en agosto de 2018.

La abogada de Arnould, Carine Durrieu-Diebolt, ha revelado a la emisora France Info que el juez instructor ha decidido el procesamiento de Depardieu, que tendrá que comparecer ante el Tribunal de lo Criminal de París.

Las pruebas contra Gerard Depardieu

Los hechos incriminados ocurrieron del 7 al 13 de agosto de 2018 en el domicilio del actor en la capital francesa y entre los elementos de prueba están las imágenes de videovigilancia en el interior de esa vivienda, pero también las reacciones inmediatas de Arnould.

La actriz contó muy rápidamente lo que le había pasado a otras personas de su entorno y fue al ginecólogo.

En declaraciones a France Info, Durrieu-Diebolt se mostró “extremadamente satisfecha”. Su clienta mostró “alivio” en sus redes sociales.

Condenas previas contra Gérard Depardieu

Gérard Depardieu, que tiene 76 años, ya fue condenado el pasado 13 de mayo a 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento por agresiones sexuales a dos trabajadoras de un rodaje en París en 2021, una sentencia que su abogado ha recurrido.

El intérprete acumula una veintena de denuncias similares por abusos y agresiones de carácter sexual o violación, aunque algunas fueron desechadas por prescripción de los presuntos hechos.