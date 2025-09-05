El icónico actor, que cumplió 60 años el pasado 3 de septiembre, publica sus memorias 'The Book of Sheen'

Sheen se sincera como nunca antes sobre su pasado, su adicción a las drogas, el alcohol y el sexo

Este próximo 9 de septiembre, apenas unos días después de cumplir 60 años, Charlie Sheen publica 'The Book of Sheen', un libro de memorias que promete remover los cimientos de su vida pública. El actor, que durante décadas fue sinónimo de éxito, exceso y polémica, ha decidido contar de primera mano episodios que jamás había revelado, entre ellos la extorsión que sufrió para evitar que se conocieran sus encuentros sexuales con hombres.

Durante una entrevista con Michael Strahan en 'Good Morning America', Sheen no ha titubeado al reconocer cómo manejó esas situaciones. "Fue mucha extorsión. En ese momento simplemente pensé: 'Está bien, vamos a pagar para mantenerlo en silencio, y solo espero a que quede atrás, que se vaya, ¿sabes? Hacer que desaparezca'", confiesa.

Por aquel entonces, tal y como narra, "habían grabado cosas en vídeo o lo que sea, o tenían cosas sobre mí" para chantajearle, y él accedió, pese a que se sentía "como si fuera un rehén" para sus parejas sexuales.

El protagonista de 'Dos hombres y medio' asegura que durante años se sintió prisionero de esa dinámica, pagando sumas de dinero para evitar el escándalo. "Ahora solo necesito liberarme de eso… y ver cómo se siente el mundo si la gente sabe esas cosas. Porque he escrito una historia todos estos años sobre: '¡Dios mío! Si alguna vez revelo eso, así es como me tratarán, así es como me tratarán, así es como se sentirán'", ha añadido.

Asimismo, cuenta que sus encuentros sexuales con hombres comenzaron cuando consumía crack. "Ahí empezó. Ahí nació, o se desató. Y en los momentos en que no consumía crack, intentaba lidiar con eso, asimilarlo: '¿De dónde salió eso? ¿Por qué pasó eso?' Y finalmente me preguntaba: '¿Y qué?'. Algunas cosas fueron raras. Muchas fueron muy divertidas, y la vida continúa".

Charlie también se ha abierto en canal con la revista 'People' sobre este asunto. "No voy a huir de mi pasado ni a dejar que me domine".

Cabe recordar que en 2015 desveló que había contraído VIH, algo que había intentado mantener en secreto. "Sé con certeza que nunca lo transmití", indica ahora.

Las drogas y la caída profesional de Charlie Sheen

En las páginas de 'The Book of Sheen', el intérprete que llegó a ser el actor mejor pagado de la televisión se muestra como alguien que reconoce haber vivido al límite, en un torbellino de fiestas, consumo y relaciones autodestructivas. "Literalmente, me estaba volviendo del revés. Mi cuerpo estaba empezando a rechazarlo. Era un desastre", ha recordado sobre su etapa de adicción a las drogas.

Sobre su estado de salud actual, Sheen afirma que se siente "bastante bien".

La caída de Sheen fue pública y estrepitosa. Su salida de la serie que lo había catapultado a la cima, sus arrebatos mediáticos y su posterior diagnóstico de VIH en 2015 se convirtieron en titulares en todo el mundo. Él mismo admite que la enfermedad fue utilizada en su contra, alimentando chantajes y rumores.

El actor recuerda también su infancia y juventud en el seno de una familia ligada al cine. Hijo de Martin Sheen y hermano de Emilio Estevez, creció rodeado de cámaras y guiones, lo que lo condujo pronto a una carrera exitosa. Sin embargo, esa misma vorágine de fama lo empujó hacia la espiral de excesos que más tarde marcaría su imagen pública.

Ahora, ocho años después de alcanzar la sobriedad -un proceso que inició en 2017-, señala que su vida es otra. Se mantiene alejado del alcohol y las drogas, dedica su tiempo a su familia y a sus hijos y ha aprendido a lidiar con lo que llama sus 'shame shivers', temblores de vergüenza que todavía siente cuando recuerda ciertos episodios del pasado.