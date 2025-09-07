Kristin Cabot, la mujer protagonista del vídeo viral durante un concierto de Coldplay, ha pedido el divorcio a su marido

La mujer apareció en las imágenes con Andy Byron, consejero delegado de la misma compañía tecnológica

Compartir







El vídeo viral de la pareja que fue sorprendida por la 'kiss cam' en un concierto de Coldplay en Boston sigue dando que hablar. Lo que comenzó como una escena romántica captada por las pantallas del Gillette Stadium ha terminado convirtiéndose en un culebrón con consecuencias laborales y ahora también personales.

Según publica el Daily Mail, Kristin Cabot, la mujer que apareció en las imágenes, ha solicitado el divorcio de su esposo, Andrew Cabot. La exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer presentó la demanda el pasado 13 de agosto en un tribunal de Portsmouth, New Hampshire, apenas un mes después de que el vídeo se hiciera viral y expusiera su relación con Andy Byron, consejero delegado de la misma compañía tecnológica.

Ambos dimitieron de sus puestos de trabajo

El escándalo pasó factura a ambos en el terreno profesional: Andy Byron dimitió el 19 de julio, un día después de ser suspendido por el consejo directivo de Astronomer. Una semana más tarde, fue Kristin Cabot quien renunció a su cargo en la empresa. "Kristin Cabot ya no trabaja en Astronomer, ha renunciado", confirmó entonces un portavoz de la compañía a CNBC.

Ambos fueron eliminados del sitio web corporativo tras abandonar sus puestos, pero el eco del vídeo no ha dejado de crecer en redes sociales. En la grabación, que acumula millones de reproducciones, se puede ver cómo Byron y Cabot se abrazan y reaccionan incómodos al ser enfocados por la 'kiss cam'. El propio Chris Martin, vocalista de Coldplay, bromeó desde el escenario: "Uy, mira a esos dos: o están teniendo una aventura o son muy tímidos".