El líder de la banda ya dejó claro que la sección de la 'kiss cam' continuará en sus conciertos pese a la polémica que generó hace un mes

Chris Martin, líder de Coldplay, se sincera sobre el momento viral de la kiss cam con el CEO Andy Byron

Chris Martin ha vuelto a pronunciarse sobre el escándalo del exconsejero delegado de Astronomer, Andy Byron, conocido ya como el 'Coldplaygate'.

El líder de la banda británica aprovechó el concierto del pasado viernes en el estadio de Wembley, en Londres, para bromear sobre el asunto en pleno concierto. En concreto, lo hizo durante la pedida de matrimonio de un joven a su novia frente a los allí presentes mientras aparecían en la polémica 'kiss cam'.

Tal y como se observa en un vídeo publicado por un usuario en TikTok y han recogido varios medios extranjeros, la pareja se preparaba para protagonizar la escena mientras el hombre sujetaba un cartel, y el líder de Coldplay decidió hablar: "Bueno, escucha. Hermano, necesito que asientas mientras hago unas comprobaciones de seguridad básicas, ¿de acuerdo?", comenzó.

Después de que el asistente al show asintiera, el intérprete de 'Yellow' continuó: "¿Esta persona es tu pareja? ¿Sí? ¿La pareja de nadie más? ¿Son primos, hermanos o algo raro por el estilo? ¿Son Inteligencia Artificial? ¿Son personas reales? Bueno, entonces creo que podemos continuar".

El vocalista entonces comenzó a cantar: "Mi hermano, aquí tienes un consejo gratis. Mientras todos te miramos, te aconsejo que te arrodilles. Felicidades. Qué chica tan guapa. Qué chico tan maravilloso. En un día como este, los animo a besarse. Espero que sean felices hasta el día de su muerte", sentenció.

El comentario desató una oleada risas y aplausos, recordando el episodio viral que un mes atrás había involucrado a Byron y a su entonces directora de Recursos Humanos, Kristin Cabot, en un concierto de la gira 'Music of the Spheres'.

El escándalo y las otras reacciones de Chris Martin

Entonces, durante la tradicional sección Jumbotron Song, la cámara enfocó a Byron y a Cabot mientras bailaban y se abrazaban. Pero su reacción ante las cámaras fue inesperada: el CEO de Astronomer se ocultó de manera nerviosa y Cabot se cubrió la cara. Desde el escenario, Chris Martin espetó: "O están teniendo un affaire o son muy tímidos". Se supo que Byron estaba casado con otra mujer, Megan Kerrigan.

La empresa tecnológica reaccionó de manera fulminante. En apenas unos días, tanto Byron como Cabot fueron apartados de sus cargos y se anunció que habían renunciado. El episodio fue bautizado por los medios como 'Coldplaygate'.

Lejos de eludir el asunto, Martin ha ido bromeando sobre ello en sus conciertos posteriores. En un show en Hull, en Inglaterra, defendió la continuidad de la 'kiss cam' a pesar del revuelo. "Si la vida te da limones tienes que hacer limonada… Vamos a seguir haciéndolo porque queremos conoceros a algunos de vosotros".