09 SEP 2025 - 19:38h.

Úrsula Corberó anuncia que está embarazada: "Esto no es IA"

La actriz catalana Úrsula Corberó ha emocionado a sus seguidores al anunciar este martes en redes sociales que espera su primer hijo junto a su pareja, el actor y productor argentino Chino Darín, que también compartió esta noticia en su perfil de Instagram.

Una noticia que ha sorprendido a muchos seguidores y amigos de los actores. "Esto no es IA", ha escrito la actriz española en la publicación sobre su embarazo, donde ha agregado iconos de emoción y alegría. El post ha acumulado cientos de miles de me gustas en apenas unos minutos.

La publicación ya acumula cientos de comentarios, de actores e ‘influencers’ felicitando a la pareja por su embarazo. Entre ellos, se encuentra el de la inuflencer Violeta Mangriñán, Jessica Goicoechea o las actrices Kira Miró, Macarena García y Paula Echevarría, cuyo comentario era de sorpresa absoluta. Tampoco han faltado los comentarios de cantantes como Camila Cabello o Emilia, que parecían muy felices al enterarse de la noticia.

Los compañeros de Úrsula de la famosa seria ‘La Casa de Papel’, tampoco han querido perderse la oportunidad de felicitar a los futuros padres. Pedro Alonso, que hacía de ‘Belrín’, les deseaba lo mejor en esta nueva etapa que les espera: “Todo el amorcito del mundo para vosotros”. Otra de sus compañeras, Esther Acebo, le daba la “Enhorabuena” en esta publicación de Instagram que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

Una nueva etapa para la pareja

Tras 10 años de relación donde ambos han mostrado siempre que la complicidad y el amor nunca les ha faltado en tantos años juntos, ahora dan un paso más en su vida de pareja con esta gran noticia. Aunque todavía no han querido hacer pública más información sobre el embarazo, en la foto de Úrsula luciendo su tripa, se puede observar que ya llevan un tiempo ocultando esta noticia hasta que por fin, ha decidido revelar la sorpresa.