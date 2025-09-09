Celia Molina 09 SEP 2025 - 12:58h.

Debby Ryan ha mostrado su barriga de embarazada en una foto junto a su marido, en la que él sujeta unos zapatitos de bebé

Su publicación ha recibido ya más de 2,8 millones de 'likes' y comentarios de actores como Lily Collins o Adam Devine

La estrella de Disney Channel, conocida por interpretar a una niñera en "Jessie", ha anunciado su primer embarazo en Instagram. En una publicación conjunta con su marido y baterista de Twenty-One Pilots, Josh Dun, Ryan, de 32 años, mostró su barriga de embarazada. En el carrusel de fotografías, se puede ver a la futura mamá luciendo su nueva silueta con un top de mariposa y a su esposo sosteniendo unas diminutas zapatillas en colores blanco y negro. Igualmente, la pareja también ha mostrado la ecografía de su bebé para comunicarle al mundo la buena noticia.

El post, titulado "Dun&Dun+one" ha provocado un sin fin de reacciones, entre las que destacan las de actores famosos como Lily Collins o Adam Devine. La protagonista de 'Emily en París' les ha dado la más profunda "enhorabuena" y el actor les ha asegurado que está "desenado conocer al pequeño", de lo que se deduce que el primer hijo de 'Jessie' podría ser un niño. La foto lleva ya más de 2,8 millones de 'likes' y 42.000 comentarios, entre los que también resaltan los de aquellos que no pueden creer que una de las figuras de su infancia ya vaya a ser mamá.

Ryan y Dun, que llevan juntos desde 2013, se casaron en 2019 en una ceremonia secreta. Más tarde, al confirmar su boda a la revista Vogue, la pareja reveló que la habían planeado en 28 días. "La ceremonia fue el equilibrio perfecto", declaró Dunn a la revista. "Me sentí como si fuera una noche de juegos en nuestra casa, y este era el juego definitivo, ¡y vaya si gané! Recuerdo cada detalle, desde cómo me sentí al caminar hacia el altar hasta los escalofríos que sentí al ver a Debby caminar hacia mí", confesó Debby.

Como actriz, comenzó su carrera en Disney Channel con papeles en 'The Suite Life on Deck' y 'Jessie', donde dio vida a una niñera siempre agotada, pero divertida. En 2020, protagonizó junto a Alison Brie la película 'Horse Girl', de Jeff Baena, y también ha hecho sus pinitos en el ámbito musical, formando la banda indie The Never Ending en 2013. Ahora, comienza una nueva etapa personal junto a su marido, a la espera de que todo el embarazo se desarrolle con normalidad.

Recientemente, otra actriz que ha formado parte de la infancia de millones de espectadores, Millie Bobby Brown, comunicó también que ya es madre, un año después de casarse con el hijo del cantante Jon Bon Jovi, Jake. En su caso, además de ser mucho más joven que Debby (21 años), la actriz que interpreta a Once en 'Stranger Things' ha decidido adoptar a una niña, pues tiene la intención de formar una "gran familia" junto a su marido.