Úrsula Corberó anuncia que está embarazada: "Esto no es IA"

Úrsula Corberó ha anunciado este martes en sus redes sociales que espera su primer hijo junto a su pareja, Chino Darín

Úrsula Corberó confesó en mayo en este medio cómo tuvo que improvisar durante el rodaje de 'El Jockey'

La actriz catalana Úrsula Corberó ha emocionado a sus seguidores al anunciar este martes en redes sociales que espera su primer hijo junto a su pareja, el actor y productor argentino Chino Darín.

"Esto no es IA", ha escrito la actriz española en la publicación sobre su embarazo, donde ha agregado iconos de emoción y alegría. El post ha acumulado cientos de miles de me gustas en apenas unos minutos.

La conmovedora noticia ha sido recibida con sorpresa y ternura especialmente por los seguidores de la actriz, conocida por 'La casa de papel', 'Física o química' o 'El cuerpo en llamas'.

Minutos después de la publicación de la actriz española, Chino Darín ha querido también manifestar su profunda alegría por su futura paternidad. El actor y productor ha indicado en Instagram: "Esto... Y esto", señalando la foto de Úrsula Corberó embarazada y numerosos iconos de corazones, sorpresa y amor.

Una pareja que destaca por su trabajo y su complicidad

Úrsula Corberó y Chino Darín llevan juntos desde 2015–2016, tras conocerse en el rodaje de la serie 'La Embajada'. La chispa entre ellos surgió cuando interpretaban a una pareja, y según ella, tras una prueba de vestuario fue ella misma la que se presentó con el icónico: "Hola, soy tu novia".

El primer beso llegó después de filmar una intensa escena y una invitación a cenar tras el rodaje. A pesar de vivir entre España y Argentina, nunca permitieron que la distancia afectara su vínculo; durante la pandemia se mudaron juntos a Argentina, y hoy viven en Barcelona.

En lo personal, ella ha compartido en entrevistas que su relación, llena de complicidad, está afianzada en la comunicación: "Nos tiramos pedos el uno con el otro… Es hermoso hacerlo", contó en una anécdota divertida pero reveladora de la confianza que hay entre ellos tras ocho años de relación.

En cuanto a sus carreras, Úrsula saltó a la fama internacional por su papel de Tokio en 'La casa de papel' (2017–2021) tras participar en series y películas, como 'Snake Eyes' (2021). Chino Darín, por su parte, ha destacado en diversas series argentinas y españolas y ha actuado y producido intensamente en cine y televisión.