Brooks Nader mantuvo una supuesta relación con Jannik Sinner antes de su romance con Carlos Alcaraz durante el US Open

Carlos Alcaraz y Brooks Nader, pareja sorpresa: la hermana de la modelo, lo confirma

La hermana de la modelo Brooks Nader, la supuesta novia de Carlos Alcaraz, ha vuelto a revelar un secreto de la estadounidense sobre los romances de su vida en el ámbito del tenis.

Al parecer, antes de empezar esta posible relación con el murciano, estuvo con su rival y amigo de profesión, Jannik Sinner, durante el US Open. Su hermana, la principal fuente de toda esta gran novela, ha confesado que la influencer “jugaba a dobles románticamente con ambos finalistas masculinos”. No sabemos si jugaba a dobles significa que mantenía una relación con los dos tenistas a la vez, lo que sí ha revelado es que los dos han formado parte de su lista amorosa, según ‘Page Six’.

En lo que duró el torneo Nader no perdió el tiempo en absoluto. Aprovechó para conocer a Sinner y al tiempo surgió su romance con Carlos. Fue en el reality show de hulu, ‘Las hermanas Nader’, cuando confesaron que la modelo de estaba haciendo “una pequeña lista de pretendientes”. De esta manera dieron a entender que ambos tenistas se habrían interesado por ella.

La respuesta de la modelo ante su relación con Alcaraz

Grace Ann fue quien lanzó definitivamente la bomba que todos estaban esperando. Afirmó que el hombre del novio de su hermana rimaba con ‘winner’. Entonces fue cuando la protagonista de esta historia le cortó rápidamente. Tiempo después, el presentador Jimmy Kimmel le preguntó directamente si estaba saliendo con el italiano, a lo que Brooks le contestó: “Estás cerca…”.

Este pasado miércoles se conoció el supuesto romance con Alcaraz cuando Grace Ann confirmó el nombre del amante de su hermana, pero sin especificar qué tipo de relación mantienen a día de hoy “Salir con alguien es un término muy vago, pero sé que es el hombre del momento”.