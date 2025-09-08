Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de los Estados Unidos 2025 y recibirá un premio millonario

La broma de Carlos Alcaraz a Jannik Sinner tras ganar el US Open por segunda vez: "Te veo más que a mi familia"

El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó este domingo campeón del Abierto de los Estados Unidos 2025, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada, tras imponerse al italiano Jannik Sinner en cuatro sets por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, logrando coronarse en el 'grande' neoyorquino por segunda ocasión en su carrera.

El murciano redondeó su gran andadura en Nueva York con una victoria de nivel ante el jugador de San Candido, más errático de lo habitual y que pareció acusar el golpe de perder el tercer parcial, para conquistar su sexto 'grande' con tan sólo 22 años y además arrebatarle a su rival el número uno del mundo.

Cuánto gana Alcaraz tras su victoria en el US Open

Por ser campeón del US Open, Carlos Alcaraz recibe un premio de 5 millones de dólares, que son unos 4,27 millones de euros, aproximadamente. Aryna Sabalenka, la campeona del torneo individual femenino, recibe la misma cantidad. Se trata del premio más alto en la historia del tenis, siendo un 39% superior a la prima del año pasado, cuando el ganador, Sinner ingresó 3,6 millones de dólares.

En este torneo, Sinner esta vez ha quedado en segunda posición, y se embolsará 2,5 millones de dólares, al igual que la finalista del torneo femenino, Amanda Anisimova.

En comparación con el premio de otro de los grandes trofeos de este año, el Roland Garros, la cifra del US Open es muy superior: el murciano se llev�ó 2,4 millones de euros por su triunfo en Roland Garros, mientras que Sinner ganó 3,5 millones de euros tras su corona en Wimbledon.