Carlos Alcaraz también triunfa fuera de las pistas. Brooks Nader, modelo de ascendencia libanesa, de 28 años, que reúne en sus redes sociales una amplia comunidad de más de un millón de seguidores sería hoy su nueva pareja a tenor de los declarado por la hermana de la modelo, Grace Ann Nader, quien lo confirmó en E! News durante el desfile de Raising Cane’s en la Semana de la Moda de Nueva York.

"Los rumores son ciertos. Salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento", aseguró, no sin decir antes, "muero por conocerlo. Es un bombón". Según ha revelado la propia Grace Ann Nader, el número uno del tenis mundial y reciente ganador del US Open ya habría tenido la oportunidad de conocer a dos de las hermanas de Brooks: Mary Holland Nader, de 26 años, y Sarah Jane Nader, de 23

Brooks Nader se casó en diciembre de 2019, cuando tenía 22 años, con el publicista William Haire, once años mayor que ella. Finalmente, se divorciaron en mayo de 2024. En junio de 2024 acaparó titulares al aparecer junto al príncipe Constantino de Grecia en la boda de Olivia Culpo, Miss Universo 2012.

Su última pareja oficial conocida fue el bailarín y coreógrafo ruso Gleb Savchenko, a quien conoció en septiembre de 2024 durante el programa de televisión Bailando con las estrellas y con quien rompió el pasado mes de abril.