La petición de Carlos Alcaraz a su tatuador tras su triunfo en el US Open

¿Cuánto dinero se lleva Carlos Alcaraz por ganar el US Open 2025?: la millonaria cifra es la más alta de la historia

El español Carlos Alcaraz pedirá a su tatuador, su paisano Joaquín Ganga, que dibuje en su cuerpo la Estatua de la Libertad y el puente de Brooklyn, símbolos de Nueva York, donde ganó este domingo por segunda vez el Abierto de Estados Unidos, según reveló el número 1 de la ATP en una entrevista a la cadena de televisión estadounidense ESPN.

Con 22 años, empezó con la tinta en su piel hace tres, cuando se coronó por primera vez en Nueva York el 11 de septiembre de 2022. Un discreto 11 09 22 en la parte posterior del brazo izquierdo fue su primer tatuaje.

Los otros tatuajes por sus victorias

Por su primer triunfo en Wimbledon, continuó con una fresa y la fecha 16 07 23 en el tobillo derecho, a las que siguió la Torre Eiffel con el 09 06 24 en la pierna izquierda por el trofeo con el que entró en el palmarés de Roland Garros ese día.

Además, porta la letra ce por triplicado en el antebrazo izquierdo por el lema que le inculcó su abuelo paterno: «Cabeza, corazón y cojones».

El tenista murciano llegó a anunciar la fecha de estreno de su documental (23-4-25) con otro tatuaje en una acción meramente promocional y temporal.

Carlos Alcaraz recupera el número uno del ranking ATP

El tenista español Carlos Alcaraz recuperó el número uno del ranking ATP tras su victoria en la final del US Open, su sexto 'Grand Slam', sobre el italiano Jannik Sinner, en lo más alto de la clasificación desde el mes de junio del año pasado.

Después de 65 semanas con el italiano al frente del ranking mundial, Alcaraz vuelve a ser el número uno al conquistar su segundo US Open y el sexto 'grande' de su palmarés, ganando a Sinner en cuatro sets (6-2, 3-6, 6-1 y 6-4) en la final del torneo disputado en Nueva York.

Así, el murciano posee ahora 11.540 puntos en lo más alto del ranking, con 61 victorias en 2025 y siete títulos. Y el de San Cándido Baja un puesto, hasta el segundo, con 10.780 puntos, es decir, a una distancia de 760 unidades del español.

Además, dentro del 'top 10', el serbio Novak Djokovic, que cayó en las semifinales del US Open ante Alcaraz, asciende tres puestos hasta el cuarto. El estadounidense Taylor Fritz cae hasta el quinto lugar y el británico Jack Draper, lesionado, baja hasta el séptimo. El ruso Karen Khachanov cierra la relación de los 10 mejores tenistas del mundo.