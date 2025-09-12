El artista, de 24 años, fue sorprendido con una pistola en su hotel y otras dos en su casa

El caso se enmarca en una investigación que relaciona armas y drogas con vídeos musicales

La Policía italiana arrestó esta madrugada al rapero Baby Gang, de 24 años, acusado de tenencia ilícita de armas, después de hallarle una pistola en el hotel de Milán donde se alojaba tras un concierto y, más tarde, otras dos en su domicilio, según informaron este jueves los Carabineros.

El cantante de trap italo-marroquí, conocido por temas que superan los 100 millones de reproducciones y por colaboraciones internacionales, entre ellas con el español Morad, fue trasladado a la cárcel de San Vittore, en la capital lombarda.

Investigación en curso desde 2024

El arresto forma parte de una investigación iniciada en enero de 2024 por la Fiscalía de Lecco, que también implica a otras cuatro personas. Se les acusa de complicidad en la tenencia y posesión ilegal de armas de fuego, así como de tráfico de cocaína, con un volumen de negocio estimado en unos 12.000 euros al mes.

Las pesquisas comenzaron tras el hallazgo de un fusil de asalto tipo AK-47, de fabricación checoslovaca, que fue vinculado con los otros cuatro sospechosos, todos de la misma familia, y que habría sido utilizado en la grabación de vídeos musicales de Baby Gang y Simba La Rue, otro rapero italiano actualmente en prisión.

Antecedentes judiciales

Baby Gang, cuyo verdadero nombre es Zaccaria Mouhib, ya había sido condenado a dos años y nueve meses de cárcel por un tiroteo en 2022 en Corso Como, Milán. No obstante, estaba en libertad a la espera de cumplir su pena bajo la supervisión de los servicios sociales, según medios locales. Su detención se produjo tras actuar en un concierto del rapero Emis Killa, celebrado anoche en Milán.